ג'ה מוראנט הוביל את ממפיס לניצחון על אורלנדו

ג'ה מוראנט חזר הלילה לסגל והוביל את ממפיס לניצחון מרשים 109:126 על אורלנדו במשחק עונה סדירה שנערך בלונדון, הראשון בבירה האנגלית מאז 2019. מוראנט בלט עם 24 נקודות ו-13 אסיסטים, והיה הדמות המרכזית בערב שבו ממפיס נראתה חדה ודומיננטית מהפתיחה.

לצדו של מוראנט בלט גם ג'וק לנדייל עם תרומה התקפית משמעותית של 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, בעוד ג'ארן ג'קסון ג'וניור הוסיף 17 נקודות. עבור הגריזליס היה זה סוג של תיקון, לאחר ההפסד למג'יק במפגש הקודם בין הקבוצות שנערך בברלין, במסגרת הדאבל האירופי.

המג'יק נקלעו לפיגור עמוק כבר במחצית הראשונה, כאשר בשלב מסוים ההפרש עמד על 33 נקודות. למרות ניסיון חזרה ברבע האחרון, כולל שלשה של פאולו בנקרו שצמצמה את ההפרש, ממפיס שמרה על השליטה וסגרה את המשחק בצורה בטוחה.

בצד של אורלנדו, אנתוני בלאק היה הקלע המוביל עם 19 נקודות, וונדל קרטר ג'וניור תרם 18 נקודות ו-7 ריבאונדים. בנקרו סיים עם 16 נקודות, לצד 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, אך התקשה באחוזי הקליעה.

המשחק נערך באולם ה-O2 בלונדון והיה משחק העונה הסדירה העשירי שנערך בעיר. ה-NBA כבר סימנה את המשך הנוכחות באירופה, עם שני משחקים נוספים בעונה הסדירה שייערכו ב-2027 בפאריס ובמנצ'סטר, ובעונת 2028 יארחו פאריס וברלין משחקים נוספים.