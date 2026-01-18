רשמית: שחקן כנף פרואני סיכם בקריית שמונה

רכש לעירוני קריית שמונה, שהודיעה רשמית שפרננדו פאצ'קו סיכם במועדון. הפרואני בן ה-26 שמשחק בעמדות הכנפיים צפוי להצטרף בימים הקרובים לחניכיו של שי ברדה, זאת לאחר שינחת בארץ, יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום רשמית במשרדי הקבוצה.

כאמור, פאצ'קו צפוי לחזק את החלק הקדמי של הקבוצה כשאת העונה פתח בקבוצת ספורטינג קריסטל מהליגה הבכירה בפרו. כמו כן, הפרואני שיחק בעברו במדי סיאנצ'יאו ודפורטיבו מוניציפאל הפרואניות ואף שיחק במדי קבוצת פלומיננסה מהליגה הראשונה בברזיל.

במהלך הקריירה שלו רשם פאצ'קו 212 הופעות בכל המסגרות, כבש 15 שערים ובישל 18 פעמים בקבוצותיו השונות בדרום אמריקה. לאחרונה הוא סיים חוזה ומרבה לשחק בכנף שמאל, אם כי הוא יכול לשחק בכנף ימין. שוויו מוערך בכ-325,000 אירו לפי ‘טרנספרמרקט’.