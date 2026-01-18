יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119314הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101314אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

מטורף: 87:99 לר"ג מול ראשל"צ אחרי הארכה

הכתומים מעיר היין היו בדרך הבטוחה לניצחון, אך האורחת רשמה קאמבק גדול ברבע הרביעי, כפתה והארכה וחזרה למסלול הניצחונות. אריאל (23 נק'), בלט

|
אדם אריאל (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)
אדם אריאל (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)

המחזור ה-14 בליגת ווינר סך נערך הערב (ראשון) כאשר מכבי ראשון לציון אירחה את מכבי עירוני רמת גן לקרב ממרכז הטבלה, ובתום 40 דקות יצאה האורחת עם ידה על העליונה בזכות 87:99 אדיר אחרי הארכה.

המשחק נפתח בצורה די צמודה, כאשר דווקא הכתומים מעיר היין מכתיבים את הקצב ומצליחים לשמור על יתרון של 3 נק’ ברבע הראשון, שגדל עוד יותר בירידה למחצית. גם ברבע השלישי הסיפור היה דומה, והיה נראה שהכתומים בדרך לניצחון בטוח, אחרי ההפסד לרעננה במחזור הקודם.

אלא שבדקות האחרונות האורחת התעוררה, מחקה פיגור משמעותי בשניות האחרונות של המשחק, הצליחה להשיג 80:80 שכפה הארכה, בה הפגינה דומיננטיות מוחלטת והשיגה את הניצחון שקטע לה את רצף ההפסדים.

סגו מול גרנט (שקד אבן. באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)סגו מול גרנט (שקד אבן. באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

מי שבלטו במיוחד במשחק בצד המנצח כאמור אדם אריאל שקלע 23 נקודות ורונאלדו סגו שהוסיף עוד 18, כאשר 21 של ג’וש פרוינד לצד 20 של קוויי גרנט לא עזרו לכתומים, שהיו מרחק נגיעה מניצחון.

אדם אריאל בין שחקני ראשל"צ (שקד אבן. באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)אדם אריאל בין שחקני ראשל"צ (שקד אבן. באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

קלעו לראשל”צ: ג’וש פרוינד (21 נקודות), קוויי גרנט (20), די ג’יי ברנס (12), קאליל אמאד (11), אמין סטיבנס (11), גולן גוט (5), ג’יי ג’יי קפלן (4), מרכוס וויליאמס (3).

קלעו לר”ג: אדם אריאל (23 נקודות), רונאלדו סגו (20 נקודות), ז’ורדאן ניקוליס (16), פרדי בורדיון (16), דרו קרופורד (14), דריון אטקינס (6), גיל בני (4). 

רונאלד סגו (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)רונאלד סגו (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)
זז'ורדאן ניקוליס (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)
רונאלד סגו (גיא ביטבן באדיבות מכבי רמת גן} (אחר)רונאלד סגו (גיא ביטבן באדיבות מכבי רמת גן} (אחר)
