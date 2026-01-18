מטורף: 87:99 לר"ג מול ראשל"צ אחרי הארכה

המחזור ה-14 בליגת ווינר סך נערך הערב (ראשון) כאשר מכבי ראשון לציון אירחה את מכבי עירוני רמת גן לקרב ממרכז הטבלה, ובתום 40 דקות יצאה האורחת עם ידה על העליונה בזכות 87:99 אדיר אחרי הארכה.

המשחק נפתח בצורה די צמודה, כאשר דווקא הכתומים מעיר היין מכתיבים את הקצב ומצליחים לשמור על יתרון של 3 נק’ ברבע הראשון, שגדל עוד יותר בירידה למחצית. גם ברבע השלישי הסיפור היה דומה, והיה נראה שהכתומים בדרך לניצחון בטוח, אחרי ההפסד לרעננה במחזור הקודם.

אלא שבדקות האחרונות האורחת התעוררה, מחקה פיגור משמעותי בשניות האחרונות של המשחק, הצליחה להשיג 80:80 שכפה הארכה, בה הפגינה דומיננטיות מוחלטת והשיגה את הניצחון שקטע לה את רצף ההפסדים.

סגו מול גרנט (שקד אבן. באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

מי שבלטו במיוחד במשחק בצד המנצח כאמור אדם אריאל שקלע 23 נקודות ורונאלדו סגו שהוסיף עוד 18, כאשר 21 של ג’וש פרוינד לצד 20 של קוויי גרנט לא עזרו לכתומים, שהיו מרחק נגיעה מניצחון.

אדם אריאל בין שחקני ראשל"צ (שקד אבן. באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

קלעו לראשל”צ: ג’וש פרוינד (21 נקודות), קוויי גרנט (20), די ג’יי ברנס (12), קאליל אמאד (11), אמין סטיבנס (11), גולן גוט (5), ג’יי ג’יי קפלן (4), מרכוס וויליאמס (3).

קלעו לר”ג: אדם אריאל (23 נקודות), רונאלדו סגו (20 נקודות), ז’ורדאן ניקוליס (16), פרדי בורדיון (16), דרו קרופורד (14), דריון אטקינס (6), גיל בני (4).

רונאלד סגו (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)

ז'ורדאן ניקוליס (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)