ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"הגענו לבית המלון לפני כולם כדי לא לחלל שבת"

אחרי ה-1:3 הנהדר על הפועל פ"ת, קשר בית"ר ירושלים, זיו בן שימול, חשף בשיחה עם רבו: "השחקנים הגיעו למלון בלילה, אנחנו הגענו לפני כניסת השבת"

|
זיו בן שימול ורבו (איציק אוחנה 'כיכר השבת')
זיו בן שימול ורבו (איציק אוחנה 'כיכר השבת')

בית”ר ירושלים נראית כמו מועמדת רצינית לאליפות ואתמול (שבת) היא הוכיחה לאוהדי הכדורגל בארץ זאת שוב, כשגברה 1:3 על הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה, עם שערי ניצחון דרמטיים בתוספת הזמן מצמד של דור חוגי.

מי שבישל את השער הראשון של חוגי ואת זה שפצח בחגיגות הצהובות שחורות הוא זיו בן שימול, ששוחח עם רבו, מרדכי חסידים, וחשף כי הוא וחברו לקבוצה בחרו שלא לחלל שבת, דבר שרבים יגידו כי לבסוף השתלם לו.

בשיחה עם הרב אמר בן שימול: “אני וירין לוי החלטנו ללכת לבית המלון לפני כניסת השבת. כל השחקנים הגיעו בשבת בלילה ואנחנו החלטנו להגיע קודם”, ציין הקשר המחונן של ברק יצחקי.

