"הגענו לבית המלון לפני כולם כדי לא לחלל שבת"

בית”ר ירושלים נראית כמו מועמדת רצינית לאליפות ואתמול (שבת) היא הוכיחה לאוהדי הכדורגל בארץ זאת שוב, כשגברה 1:3 על הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה, עם שערי ניצחון דרמטיים בתוספת הזמן מצמד של דור חוגי.

מי שבישל את השער הראשון של חוגי ואת זה שפצח בחגיגות הצהובות שחורות הוא זיו בן שימול, ששוחח עם רבו, מרדכי חסידים, וחשף כי הוא וחברו לקבוצה בחרו שלא לחלל שבת, דבר שרבים יגידו כי לבסוף השתלם לו.

בשיחה עם הרב אמר בן שימול: “אני וירין לוי החלטנו ללכת לבית המלון לפני כניסת השבת. כל השחקנים הגיעו בשבת בלילה ואנחנו החלטנו להגיע קודם”, ציין הקשר המחונן של ברק יצחקי.