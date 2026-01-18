סק על ספסל סנגל בגמר אל' אפריקה נגד מרוקו

בזמן שעיני חובבי הכדורגל בישראל יהיו נשואות אל עבר מפגש הענקיות בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, האוהדים בירוק ישימו גם חצי עין אל מה שמתרחש באליפות אפריקה, שכן הערב (שני, 21:00), ייערך הגמר הגדול בין מרוקו לסנגל במסגרת הטורניר, כשבלם הקבוצה מהכרמל, עבדולאי סק יחל את ההתמודדות על הספסל של האחרונה.

סק, שבאמתחתו כבר זכייה אחת באליפות היבשתית, זה טורניר שלישי במדי נבחרתו. הבלם, שהשתתף בשני משחקים במהלך הטורניר, נגד סודאן ובנין נגדה גם כבש, לא עלה לכר הדשא מאז שלב הבתים, אך יקווה לקחת חלק במה שעשוי להוביל להנפה שנייה בקריירה.

הרכב סנגל: אדוארד מנדי, אנטואן מנדי, ממאדו סאר, מוסא ניאקאטה, מאליק אל חדג’י דיוף, לאמין קמארה, פאפה גאי, אידריסה גאי, אילימן אנדייה, סאדיו מאנה וניקולס ג’קסון.

הרכב מרוקו: יאסין בונו, אשרף חכימי, נייף אגור, אדם מסינה, נוסייר מזרוואי, ניל אל איינוואי, איסמעיל סאיבארי, ברהים דיאס, בילאל אל חאנוס, עבדה אזלזולי ואיוב אל כעבי.