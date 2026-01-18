זר, אבל מוכר: סדריק דון רכש מצוין למכבי חיפה

בשנים האחרונות מכבי חיפה נפלה עם לא מעט שחקנים זרים כאשר הבולטים מביניהם הם מתיאס נהואל, קסנדר סברינה ושואו, שעל כל אחד מהם היא גם שילמה סכומים של מעל מיליון אירו. כעת, נדמה שהקבוצה מהכרמל מחפשת ללכת יותר על בטוח, ומכוונת לשחקן זר שהצליח בליגה, כפי שעשתה בעבר עם עלי מוחמד, גוסטבו בוקולי, ג’ובאני רוסו ואחרים.

הדבר הראשון שיש לקחת בחשבון בהתייחס לרכש החדש של מכבי חיפה, סדריק דון, הוא גילו של השחקן. למרות שכבר רשם 115 הופעות בכדורגל הישראלי בשלוש וחצי השנים האחרונות, הוא עדיין רק בן 21. לכן, יש לראות בו לא רק שחקן של כאן ועכשיו, אלא גם יהלום מלוטש חלקית שעדיין יכול לעשות התקדמות משמעותית.

הנקודה השנייה והמעניינת לגבי דון היא הרב גוניות שלו. אם בוחנים את העמדות השונות בהן שיחק בעבר, הרשימה ארוכה באופן חריג: קשר אחורי (6), קשר אמצע (8) קשר אמצע התקפי (10), ווינגר שמאל, קשר שמאל, ווינגר ימין, חלוץ שני וחלוץ מרכזי. למכבי חיפה חסרים לא מעט שחקנים בעמדות שונות, כך שדון יוכל למלא מגוון תפקידים לפי הצורך.

סדריק דון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

התפקיד העיקרי אליו מיועד דון בשלב זה הוא למרכז הקישור בעמדות השמונה או העשר, אך לא מן הנמנע שיחליף במקרה הצורך את קנג'י גורה באגף שמאל, תפקיד אותו הרבה למלא בהפועל ירושלים. במצבים מסוימים ייתכן שישמש כחלוץ, אם ברק בכר יחפש שחקן מהיר וטכני שיכול להיות כתובת להתקפות מתפרצות.

גם עמדת הכנף הימני לא זרה לו, אך כיוון שהוא ימני ברגלו והצוות המקצועי בחיפה מעדיף שחקנים עם "רגל הפוכה" על הקווים, סביר להניח שימשיכו לחפש בכרמל שחקן אחר לאגף ימין וזו לא תהיה המשימה של סדריק.

דון כבש 20 שערים בתקופתו בקבוצת הבוגרים של הפועל ירושלים (18 בליגה ושניים בגביע הטוטו), כאשר בעונת המשחקים הקודמת הגיע לשיאו האישי עם שמונה כיבושים. העונה, לאחר פתיחה פחות טובה ועל רקע רצונו לעזוב ולהתקדם מהפועל ירושלים, כבש רק 3 שערים ב-1,517 דקות משחק. בעונתו הראשונה בישראל, שיחק במשולב בקבוצות הבוגרים והנוער של הפועל ירושלים וכבש 6 שערים בנוער וחמישה בבוגרים.

סדריק דון מודה לקהל (אורן בן חקון)

מעבר לפן המקצועי, אי אפשר שלא להתייחס לכך שסדריק הוא שחקן זר שמגיע מתוך הליגה. הוא כבר שלוש וחצי שנים בארץ, מכיר את הכדורגל המקומי ואת החיים הלא קונבנציונליים בישראל. גם כעת, כשנתיים וחצי מתחילת המלחמה, איום הטילים האיראני מרחף, ולא כל שחקן זר יסכים להגיע לכאן. הזר האחרון שהגיע למכבי חיפה מתוך הליגה הוא עלי מוחמד, שכמובן הפך לסיפור הצלחה נהדר על כר הדשא ואף זכה לתושבות ישראלית. במובן הזה סדריק הוא כבר חצי ישראלי, ויוכל בעוד שנה וחצי לבקש הכרה רשמית לכך.

לדון אמנם 6 הופעות בנבחרות הצעירות של חוף השנהב ממנה הגיע (נבחרות עד גילאי 16 ו-17) אך לא רשם הופעות בנבחרת הבוגרת, מה שמשאיר פתח גם לנבחרת ישראל בעתיד.

סדריק דון חוגג (ראובן שוורץ)

סגנון המשחק של דון מתאפיין בזריזות רבה, תנועה טובה לעומק, טכניקה ויכולות כדרור מרשימה (5.25 דריבלים למשחק העונה עם 51.5% הצלחה) ובעיטה טובה לשער בשתי הרגליים: תשעה מתוך שעריו נכבשו דווקא ברגל שמאל, כביכול החלשה, לעומת שמונה ברגל ימין. דון לא חושש לבעוט מטווחים ארוכים בשתי רגליו, כאשר שבעה משעריו נכבשו מחוץ לרחבה.

כמובן שלצד החוזקות יש גם מספר נקודות חולשה. ראשית, דון אינו חזק במיוחד פיזית ועליו להתחזק כדי לנצח יותר מאבקי כדור. הוא אמנם זכה ב-64.4% ממאבקי הכדור אליהם נכנס העונה, אך שחקנים פיזיים מנצלים את יתרון המסה שלהם כדי להניח עליו כתף ולנופף אותו מעליהם. גובהו של סדריק, 1.67, מהווה חיסרון במאבקי הגובה וכנראה שבמצבים הנייחים נראה אותו מרים את הכדורים או מחכה מאחור למנוע מתפרצות.

לאחרונה דווח על מתיחות בין סדריק למאמנו בשנים האחרונות בירושלים, זיו אריה, כולל עלבונות אישיים שהטיח המאמן בשחקן, כך לפי הדיווחים. ברק בכר יצטרך לעזור לדון לעשות את המעבר לו ייחל, מקבוצה קטנה ושקטה לסיר הלחץ של סמי עופר. דון אמנם מוכשר ורב-גוני אך שחקנים שעשו בעבר את הדרך מהפועל ירושלים לכרמל, כמו גוני נאור וליאור קאסה, לא רוו נחת. כדי שהפעם זה יסתיים באקזיט ולא בסדרת השאלות, הצוות המקצועי בכרמל יצטרך לטפח מקרוב את הילד החדש.