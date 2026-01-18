יום ראשון, 18.01.2026 שעה 21:33
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4218-3620ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2224-2120אוססונה11
2225-1620ראיו וייקאנו12
2127-2419ריאל סוסיאדד13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1531-2020לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

פרמין, טורס ואולמו בהרכב ברצלונה לסוסיאדד

לופס מחליף ב-11 את ראפיניה הפצוע, לאמין ימאל, דה יונג ופדרי גם הם פותחים אצל פליק ב-22:00 במפגש נגד הבאסקים (חי בערוץ ONE). רשפורד בספסל

רשפורד, טורס ולאמין ימאל (IMAGO)
רשפורד, טורס ולאמין ימאל (IMAGO)

מאז התבוסה 3:0 לצ’לסי, ברצלונה נראית קבוצה אחרת. הקטלונים לחצו על הגז ולא עצרו עם 11 ניצחונות בכל המסגרות, כולל הזכייה בסופר קופה הספרדי, והערב (ראשון, 22:00) הם ינסו להמשיך במומנטום גם במשחק החוץ מול ריאל סוסיאדד באצטדיון אנואטה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, לאמין ימאל, פרמין לופס ופראן טורס.

מאז התבוסה בלונדון, בארסה ניצחה את אלאבס, אתלטיקו מדריד, בטיס, איינטרכט פרנקפורט, אוססונה, גוודלחארה, ויאריאל, אספניול, אתלטיק בילבאו, ריאל מדריד וראסינג סנטאנדר.

מה שעשה את השינוי הגדול הוא בעיקר חזרת השחקנים הפצועים בראשות ראפיניה ופדרי. כעת בארסה רוצה לסמן עוד וי כדי להחזיר את הפער בפסגת הליגה הספרדית לארבע נקודות מריאל.

מנגד, סוסיאדד בלתי מנוצחת בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הבאסקים עלו לשלב הבא בגביע המלך אחרי ניצחון 2:3 בפנדלים על אוססונה.

