מי יעשה את ההבדל בין מכבי חיפה למכבי ת"א?

בשנים האחרונות המפגש בין מכבי חיפה למכבי תל אביב סיפק רגעים אדירים עם כדורגל סוחף, שהגבירו את הציפיות לקראת ההתמודדות הבאה בין הצדדים. היום (ראשון, 20:30), נקבל עוד משחק ענק בין שתי האימפריות הישראליות, כששתי הקבוצות פרסמו את ההרכבים למאבק.

כעת, זה הזמן שלכם לענות: מי מהשחקנים שפתחו בהרכבי הקבוצות יעשה את ההבדל? האם ההחלטה של ברק בכר להשאיר את שון גולדברג על הספסל נכונה? מי היה צריך לפתוח אצל הצהובים - אלעד מדמון או סייד אבו פרחי? וכמובן מי תנצח בסיום? הצביעו עכשיו בערוץ הוואטסאפ של ONE.