יום ראשון, 18.01.2026 שעה 20:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

שיא שלילי: 1,705 אוהדי הפועל ת"א נגד נתניה

במפגש בהיכל מנורה מבטחים נגד הקבוצה מהשרון הגיע מספר נמוך של קהל עבור מוליכת היורוליג לעונה הזו, כמה ימים אחרי שהיו 1,875 נגד גליל עליון

אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

מצב העניינים בין לא מעט אוהדי הפועל תל אביב, ובטח האולטראס, לא מוסיף לכמות האנשים שבאים למשחקים של הקבוצה, ולא מעט פעמים ההיכל לא מתמלא לו בין אם ביורוליג או בליגת ווינר סל, אבל היום (ראשון) הקבוצה רשמה שיא שלילי של קהל.

בין אם זה מזג האוויר שבחוץ, לא מעט אוהדים שמחרימים או אפילו השעה הלא נוחה, כאשר המשחק התחיל ב-18:00, רק 1,705 צופים הגיעו להיכל מנורה מבטחים למפגש נגד אליצור נתניה במסגרת המחזור ה-14 בליגת ווינר סל.

רק לפני כמה ימים הקבוצה אירחה את הפועל גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים ב-20:40 ובמפגש הזה הגיעו 1,875 אוהדים, כאשר נגד אליצור נתניה הגיעו כאמור פחות מזה.

ים מדר על הרצפה מוקף בשחקני אליצור נתניה (חגי מיכאלי)ים מדר על הרצפה מוקף בשחקני אליצור נתניה (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג וערב המחזור ה-14, הנוכחי, היא גם הוליכה את הטבלה בליגת ווינר סל, כאשר המאזן שלה במפעל המקומי היה 12 ניצחונות והפסד אחד בודד להפועל ירושלים ביד אליהו. ביורוליג האדומים במאזן של 15 ניצחונות לצד שישה הפסדים.

