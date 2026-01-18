יום ראשון, 18.01.2026 שעה 20:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"יש מגעים": מסי עשוי לשחק בקופה ליברטדורס

בעלי אינטר מיאמי חורחה מאס אישר ששוחח עם הקונמבול על האפשרות שאלופת ה-MLS תשתתף במפעל היבשתי של דרום אמריקה: "בעבר קבוצות ממקסיקו שיחקו שם"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

באינטר מיאמי פועלים בימים אלו כדי לאפשר לליאו מסי להשתתף בקופה ליברטדורס, הטורניר היוקרתי ביותר בכדורגל הדרום אמריקאי, יעד שעדיין חסר ברשימת ההישגים העשירה של הכוכב הארגנטינאי. למרות שקבוצות מה-MLS אינן משתתפות באופן קבוע במפעל, במועדון האמריקאי בוחנים אפשרות לחריגה, בדומה למה שנעשה בעבר עם קבוצות ממקסיקו.

במסיבת עיתונאים חשף בעלי אינטר מיאמי, חורחה מאס, כי מתקיימים מגעים בנושא מול ראשי הכדורגל הדרום אמריקאי. "זה חלום. היו לי שיחות עם קונמבול כדי לבדוק אם השתתפות בקופה ליברטדורס אפשרית. יש תקדים, כי קבוצות מקסיקניות שיחקו בעבר במפעל", אמר מאס, והבהיר כי הרצון לראות את מסי בטורניר הוא גם אישי וגם מקצועי.

לדבריו, גם ל-MLS וגם לליגה המקסיקנית מגיע ייצוג במפעל. "הייתי רוצה לשחק בקופה ליברטדורס, אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה גם עכשיו בפומבי. אני חושב שאלופות ה-MLS, בדיוק כמו אלופות הליגה המקסיקנית, אולי ראויות למקום". מאס אף ציין כי שוחח ישירות עם נשיא קונמבול, אלחנדרו דומינגס, והדגיש כי למרות שמדובר בסוגיה שנוגעת ליחסים בין קונקאקא”ף לקונמבול, לדעתו הכדורגל ביבשת יכול רק להרוויח משיתוף פעולה כזה.

בקהאם, מסי והאחים מאס (אינטר מיאמי)בקהאם, מסי והאחים מאס (אינטר מיאמי)

מאס אף התייחס לשאלה כיצד אינטר מיאמי תוכל להעפיל למפעל, והסביר כי הרעיון הוא לאפשר לאלופות הליגות המקומיות לזכות בכרטיס. אינטר מיאמי, שזכתה באליפות עונת 2025, עומדת כבר כעת בקריטריון הזה. "אני מאמין שאלופות ה-MLS, כמו גם אלופות הליגה המקסיקנית, ראויות למקום. עם השתתפות של קבוצות מצפון אמריקה וממקסיקו, התחרות תהיה חזקה יותר", אמר.

במקביל לשיח סביב הקופה ליברטדורס, מסי ממשיך לעורר עניין גם בזירה אחרת. לאחר מונדיאל האומות של הקינגס ליג, חברו לשעבר לברצלונה, ג'רארד פיקה, השאיר לו דלת פתוחה להצטרף למיזם. "נראה אם יום אחד תהיה אפשרות שהוא יהיה מעורב בקינגס ליג, בשבילי זה יהיה חלום", אמר פיקה. "אנחנו אוהבים שיהיו איתנו הטובים ביותר, ותמיד אמרתי שהוא הטוב בהיסטוריה של המשחק, אז שיהיה איתנו זה יהיה מדהים".

כך או כך, באינטר מיאמי ממשיכים לפעול מאחורי הקלעים בתקווה לפתוח בפני מסי פרק חדש ויוקרתי נוסף בקריירה, כזה שעשוי להפגיש אותו סוף סוף עם הקופה ליברטדורס.

