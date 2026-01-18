"יש מגעים": מסי עשוי לשחק בקופה ליברטדורס

באינטר מיאמי פועלים בימים אלו כדי לאפשר לליאו מסי להשתתף בקופה ליברטדורס, הטורניר היוקרתי ביותר בכדורגל הדרום אמריקאי, יעד שעדיין חסר ברשימת ההישגים העשירה של הכוכב הארגנטינאי. למרות שקבוצות מה-MLS אינן משתתפות באופן קבוע במפעל, במועדון האמריקאי בוחנים אפשרות לחריגה, בדומה למה שנעשה בעבר עם קבוצות ממקסיקו.

במסיבת עיתונאים חשף בעלי אינטר מיאמי, חורחה מאס, כי מתקיימים מגעים בנושא מול ראשי הכדורגל הדרום אמריקאי. "זה חלום. היו לי שיחות עם קונמבול כדי לבדוק אם השתתפות בקופה ליברטדורס אפשרית. יש תקדים, כי קבוצות מקסיקניות שיחקו בעבר במפעל", אמר מאס, והבהיר כי הרצון לראות את מסי בטורניר הוא גם אישי וגם מקצועי.

לדבריו, גם ל-MLS וגם לליגה המקסיקנית מגיע ייצוג במפעל. "הייתי רוצה לשחק בקופה ליברטדורס, אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה גם עכשיו בפומבי. אני חושב שאלופות ה-MLS, בדיוק כמו אלופות הליגה המקסיקנית, אולי ראויות למקום". מאס אף ציין כי שוחח ישירות עם נשיא קונמבול, אלחנדרו דומינגס, והדגיש כי למרות שמדובר בסוגיה שנוגעת ליחסים בין קונקאקא”ף לקונמבול, לדעתו הכדורגל ביבשת יכול רק להרוויח משיתוף פעולה כזה.

בקהאם, מסי והאחים מאס (אינטר מיאמי)

מאס אף התייחס לשאלה כיצד אינטר מיאמי תוכל להעפיל למפעל, והסביר כי הרעיון הוא לאפשר לאלופות הליגות המקומיות לזכות בכרטיס. אינטר מיאמי, שזכתה באליפות עונת 2025, עומדת כבר כעת בקריטריון הזה. "אני מאמין שאלופות ה-MLS, כמו גם אלופות הליגה המקסיקנית, ראויות למקום. עם השתתפות של קבוצות מצפון אמריקה וממקסיקו, התחרות תהיה חזקה יותר", אמר.

במקביל לשיח סביב הקופה ליברטדורס, מסי ממשיך לעורר עניין גם בזירה אחרת. לאחר מונדיאל האומות של הקינגס ליג, חברו לשעבר לברצלונה, ג'רארד פיקה, השאיר לו דלת פתוחה להצטרף למיזם. "נראה אם יום אחד תהיה אפשרות שהוא יהיה מעורב בקינגס ליג, בשבילי זה יהיה חלום", אמר פיקה. "אנחנו אוהבים שיהיו איתנו הטובים ביותר, ותמיד אמרתי שהוא הטוב בהיסטוריה של המשחק, אז שיהיה איתנו זה יהיה מדהים".

כך או כך, באינטר מיאמי ממשיכים לפעול מאחורי הקלעים בתקווה לפתוח בפני מסי פרק חדש ויוקרתי נוסף בקריירה, כזה שעשוי להפגיש אותו סוף סוף עם הקופה ליברטדורס.