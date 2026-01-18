מרגש: מכבי חיפה ערכה טקס למתן אנרגסט

המחזור ה-19 בליגת העל זימן קרב ענקיות בסמי עופר בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, אך עוד טרם שריקת הפתיחה, הירוקים ביצעו מחווה יפה ומרגשת במיוחד והזכירה לנו שהכדורגל הוא לא הכל, כשאירחה את מתן אנרגסט, אוהד הקבוצה שחזר משבי חמאס בחודש אוקטובר האחרון.

בעבור אנרגסט, אוהד הדוק של הירוקים ולוחם בחטיבת שריון שנחטף בשבעה באוקטובר ושוחרר רק כעבור שנתיים, מדובר בסגירת מעגל מרגשת שכן זו הפעם הראשונה בה יתארח בסמי עופר מאז שחזר מהשבי.

הירוקים ערכו טקס מרגש לכבוד אנרגסט, וקיבלו אותו במחיאות כפיים מצמררות, כאשר לאחר מכן עלה אנרגסט ליציע הצפוני, לקח את המיקרופון ושר בעוצמה יחד עם הקהל הירוק על היציע נפרס דגל פריסה במיוחד עבורו עם הכיתוב: “מתן, ברוך שובך לצפוני”.

מתן אנגרסט עם הקהל (עמרי שטיין)

בנוסף, בניה ברבי, ששר את השיר של מכבי חיפה לפני המשחק, חיבק את אנרגסט ושר איתו תוך כדי שהוא לובש חולצה עליה מופיע רן גואילי, החלל החטוף האחרון שנשאר ברצועת עזה.

בניה ברבי בטקס למתן אנרגסט (עמרי שטיין)

לאחר מכן, דולב חזיזה ופייר קורנו העניקו לאנרגסט את חולצת המועדון עם המספר 10 עליה, כשאחר כך דיבר אנרגסט לקהל: “אחים ואחיות ירוקים שלי, עברתי בשנתיים האחרונות הרבה, תלאות של החמאס, היום אני שמח להגיד רשמית שחזרתי הביתה. בשבי עברתי חוויות לא פשוטות אבל מה שהחזיק אותי זה המחשבה שיום אחד אחזור ליציע הצפוני”.

מתן אנרגסט מקבל חולצה מחזיזה וקורנו (עמרי שטיין)

“בהזדמנות הזו אני רוצה להודות למועדון הענק שהחזיר אותי למגרש וליווה את המשפחה שלי לאורך כל הדרך, הקהל הטוב במדינה, שהראו לי כמה הם חזקים, תודה רבה לכולם. מחויבות אישית שלנו היא להחזיר את רן גויאלי, החטוף האחרון, ואני רוצה להגיד למשפחות השכולות תודה רבה על הכל, שהחזרתם אותנו הביתה”.

מתן אנרגסט (רדאד ג'בארה)

מתן אנרגסט (רדאד ג'בארה)

השלט למתן אנרגסט (רדאד ג'בארה)

מתן אנרגסט (רדאד ג'בארה)