"ארד הוא בול מה שאנחנו צריכים בקבוצה שלנו"

עופרי ארד בדרך לתחנה חדשה בקריירה. אחרי הפרק המוצלח מאוד בקייראט אלמטי, השחקן הישראלי צפוי לחתום בקרוב מאוד בסטיאווה בוקרשט, כשבתקשורת הרומנית כבר מנתחים את המעבר וסיפרו פרט פיקנטי על המשא ומתן, היישר מפיו של המנהל המקצועי, מיחאי סטויצה.

לפי התקשורת במדינה, היום (ראשון) ארד אמור לעבור בדיקות רפואיות במועדון, ואם הכל יהיה בדר הוא יחתום על החוזה כבר מחר. נאמר שם שמה שלקח הרבה זמן לא היה המשא ומתן הכספי, אלא דברים אחרים: “אני שמח, כי הייתה לי שיחה רחבה איתו ומדובר בבחור יוצא מן הכלל. הוא יהיה בדיוק מה שצריך בחדר ההלבשה שלנו”, אמר סטויצה.

המנהל המקצועי המשיך במחמאות: “זה השחקן הראשון שאומר לי בזמן המשא ומתן: ‘אני יודע מה זה לזכות באליפות, אני יודע גם שאחרי שנתיים שהקבוצה זוכה מגיעה ירידה, ואם אין תוצאות האווירה לא טובה’. ואז הוא שאל אותי: ‘איך האווירה בחדר ההלבשה’? אז עניתי לו בכנות מלאה, שאם לא היינו מנצחים את פיינורד וראפיד האווירה הייתה גרועה, אבל עכשיו היא טובה”.