"מנור סולומון נכנס מצוין, עשה צרות והיה מסוכן"

באיטליה החמיאו להופעה של מנור סולומון, שעלה מהספסל היום (ראשון) בניצחון 1:2 של פיורנטינה על בולוניה, משחק נוסף במסע ההיחלצות של הסגולים. למרות דקות משחק מוגבלות, סולומון הצליח להשפיע על המתרחש וזכה לציונים חיוביים בכלי התקשורת המקומיים.

באתר "ספייס ויולה" סיכמו את דקותיו של הישראלי כך: "מנור סולומון נכנס מצוין למשחק, גרם ללא מעט בעיות למירנדה ואף הוביל לכך שהמגן ספג כרטיס צהוב". על הופעה זו העניקו לו ציון 6.5, והדגישו את האנרגיה והאגרסיביות שהביא מהספסל.

גם ב"ויולה ניוז" פרגנו לסולומון באותם מונחים בדיוק. באתר נכתב כי "סולומון נכנס היטב למשחק, יצר צרות למירנדה והביא לכך שייכנס לפנקס". גם שם קיבל ציון 6.5, שמעיד על תרומה ברורה בפרק הזמן הקצר שבו שיחק.

באתר ‘firenzeviola’ נכתב על הישראלי: "סולומון הפך למסוכן כאשר כפה על מירנדה כרטיס צהוב, ובהמשך היה חשוב גם בעבודה ההגנתית", ציינו שם, והעניקו לו ציון 6, תוך הדגשה של המחויבות שלו גם ללא כדור. ב-’laviola’ קיבל מנור 6: “נכנס ומיד חטף כדור טוב שאחריו סחט כרטיס צהוב ממירנדה”.

הדקות הללו והתגובות החיוביות מהתקשורת האיטלקית מצביעות על כך שסולומון מצליח להשתלב בהדרגה במערך של פיורנטינה, ומוסיף עומק ואיום התקפי מהספסל, בתקופה שבה הקבוצה זקוקה לכל תרומה אפשרית כדי להמשיך ולהתרחק מהאזור המסוכן בטבלה.