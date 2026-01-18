יום ראשון, 18.01.2026 שעה 18:31
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4917-4421אינטר1
4316-3320מילאן2
4317-3121נאפולי3
3912-2420רומא4
3917-3221יובנטוס5
3416-2820קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2816-2120לאציו9
2633-2221אודינזה10
2332-2120טורינו11
2328-2321ססואולו12
2322-1421פארמה13
2228-2020קרמונזה14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1728-1320לצ'ה17
1732-2321פיורנטינה18
1431-1621פיזה19
1334-1720ורונה20

"מנור סולומון נכנס מצוין, עשה צרות והיה מסוכן"

הישראלי קיבל מחמאות מהתקשורת האיטלקית על ההופעה שלו בניצחון פיורנטינה, וציונים של בין 6 ל-6.5: "נכנס היטב למשחק והיה חשוב גם בעבודה ההגנתית"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

באיטליה החמיאו להופעה של מנור סולומון, שעלה מהספסל היום (ראשון) בניצחון 1:2 של פיורנטינה על בולוניה, משחק נוסף במסע ההיחלצות של הסגולים. למרות דקות משחק מוגבלות, סולומון הצליח להשפיע על המתרחש וזכה לציונים חיוביים בכלי התקשורת המקומיים.

באתר "ספייס ויולה" סיכמו את דקותיו של הישראלי כך: "מנור סולומון נכנס מצוין למשחק, גרם ללא מעט בעיות למירנדה ואף הוביל לכך שהמגן ספג כרטיס צהוב". על הופעה זו העניקו לו ציון 6.5, והדגישו את האנרגיה והאגרסיביות שהביא מהספסל.

גם ב"ויולה ניוז" פרגנו לסולומון באותם מונחים בדיוק. באתר נכתב כי "סולומון נכנס היטב למשחק, יצר צרות למירנדה והביא לכך שייכנס לפנקס". גם שם קיבל ציון 6.5, שמעיד על תרומה ברורה בפרק הזמן הקצר שבו שיחק.

באתר ‘firenzeviola’ נכתב על הישראלי: "סולומון הפך למסוכן כאשר כפה על מירנדה כרטיס צהוב, ובהמשך היה חשוב גם בעבודה ההגנתית", ציינו שם, והעניקו לו ציון 6, תוך הדגשה של המחויבות שלו גם ללא כדור. ב-’laviola’ קיבל מנור 6: “נכנס ומיד חטף כדור טוב שאחריו סחט כרטיס צהוב ממירנדה”.

הדקות הללו והתגובות החיוביות מהתקשורת האיטלקית מצביעות על כך שסולומון מצליח להשתלב בהדרגה במערך של פיורנטינה, ומוסיף עומק ואיום התקפי מהספסל, בתקופה שבה הקבוצה זקוקה לכל תרומה אפשרית כדי להמשיך ולהתרחק מהאזור המסוכן בטבלה.

