יום ראשון, 18.01.2026 שעה 20:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

רטנר ואמיר בהרכב חיפה, מדמון ובן חמו מנגד

גם אוחנה, סייף ומלמד יפתחו בהרכב של ברק בכר ב-20:30 בסמי עופר במשחק הגדול מול מכבי ת"א, קמארה, עידו שחר, אסאנטה ואלעד מדמון בהרכב של לאזטיץ'

|
קני סייף מול אושר דוידה (שחר גרוס)
קני סייף מול אושר דוידה (שחר גרוס)

יש משחקים בליגת העל, יש משחקים גדולים בליגת העל, ויש משחקים שהם מעבר לגדולים בליגה הזו. הערב (ראשון, 20:30) אחד המפגשים הכי יוקרתיים שיש לכדורגל הישראלי להציע מתקיים לו, כאשר אצטדיון סמי עופר מארח קרב לוהט במיוחד בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-19.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסאב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, איתי בן חמו, עלי קמארה, טייריס אסאנטה, נועם בן הרוש, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה ואלעד מדמון.

רכש חדש בכרמל: סדריק דון חתם במכבי חיפה

הירוקים ממשיכים את מגמת השיפור תחת ברק בכר משבוע לשבוע, כאשר המאמן עם הפסד אחד בלבד בקדנציה השלישית שלו בכרמל, ובמפגש האחרון שלו וחניכיו הם העפילו לרבע גמר גביע המדינה, אחרי שניצחו 0:1 את רעננה משער מאוחר של גיא מלמד.

מהצד השני, האלופה עלתה גם כן לשמונה האחרונות במפעל המשני בישראל, והיא עשתה זאת אחרי דרמה מטורפת ודו קרב פנדלים היסטורי נגד הפועל תל אביב. הצהובים יודעים שהפסד בסמי עופר והיריבה הגדולה בירוק תתקרב אליהם עד כדי ארבע נקודות.

שני הצדדים כבר נפגשו העונה במסגרת הסיבוב הראשון בליגת העל, כאשר אז בבלומפילד זה נגמר עם 1:1 מותח במיוחד. איתמר נוי העלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה ה-47, אבל ג’ורג’ה יובאנוביץ’, שלבש את המדים הצהובים בעברו, סחט חלוקת נקודות בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.

