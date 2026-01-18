הפועל ת"א נגד י-ם ביום שבת, 31.1, ב-21:15

אחרי הבלגן שהיה עם ההגרלה ברבע גמר גביע המדינה בכדורסל, בסופו של דבר באיגוד החליטו להשאיר את המצב כמו שהוא וקבעו שההגרלה הייתה תקינה, והיום (ראשון) הם פרסמו את המועדים של ארבעת המשחקים במפעל השני בחשיבותו בישראל.

במשחק המרכזי של שמונה האחרונות, הפועל תל אביב תארח את הפועל ירושלים ביום שבת, 31.1 בשעה 21:15. יום לאחר מכן, ביום ראשון, 1.2, ישוחקו שני משחקים. הראשון יהיה ב-18:30 בין הפועל העמק להפועל חולון, השני ב-21:00 בין קריית אתא למכבי תל אביב.

לסיום, ביום שני, 2.2, ישוחק המשחק האחרון של רבע הגמר כאשר הפועל באר שבע/דימונה תארח את בני הרצליה ב-20:10. נזכיר, מכבי תל אביב מחזיקה בתואר אחרי שבשנה שעברה ניצחה את הפועל ירושלים בגמר.