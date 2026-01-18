ויניסיוס: לא רוצה לשחק במקום שלא רוצים אותי

בערב הסוער ביותר בתקופה האחרונה של ריאל מדריד, היציעים בסנטיאגו ברנבאו סימנו את ויניסיוס ג'וניור כאשם המרכזי במה שקורה בקבוצה, יחד עם פלורנטינו פרס. ברגע שבו הוקרא שמו של הברזילאי במערכת הכריזה בעת הצגת ההרכב, נמדדו 83 דציבלים, עוצמת הרעש הגבוהה ביותר מבין שחקני ההרכב. זאת מעבר לשריקות הבוז שספג ג'וד בלינגהאם, שקדם לו וגם הוא זכה ליחס נוקב מהקהל הלבן.

ויניסיוס לא הבין מדוע הוא מסומן כל כך בעקבות ההדחה באלבסטה, כאשר היה אחד משני השחקנים הבכירים שעלו למטוס ודרכו על הדשא באצטדיון קרלוס בלמונטה. לא טיבו קורטואה, לא קיליאן אמבפה, לא ג'וד בלינגהאם ולא רודריגו בלעו את הצפרדע של מה שקרה בגביע. הברזילאי, מעבר להופעה החלשה שלו, טוען כי הוא לא נעלם מהתמונה כפי שעשו אחרים. גם דבריו של אלברו ארבלואה, שנאלץ לאחר מכן לדייק ולהכחיש כי היו שחקנים שסירבו לנסוע, הבהירו זאת: "ויניסיוס רצה להיות כאן ולשחק כל דקה כדי לעזור לקבוצה".

וזה בדיוק מה שמדגיש השחקן, "אני כן רציתי להיות שם", כשהוא מבהיר שאחרים לא רצו. ומה שכואב לוויניסיוס יותר מהכל הוא שהקהל יוצא נגדו. עם סיום המשחק מול לבאנטה, שבו שיחק 90 דקות, הברזילאי ירד מהמגרש בריצה לעבר חדר ההלבשה, מבלי לברך איש. “מדובר בשחקן רגשי. והוא לא מבין כיצד, לאחר שנתן כל כך הרבה לריאל מדריד והביא לה זכיות בליגת האלופות עם שעריו, הוא מסומן כעת על ידי הקהל כאשם המרכזי במתרחש”, מסבירים בספרד.

לוויניסיוס לא עוזר כלל שחידוש חוזהו הפך לעדיפות של פלורנטינו פרס, שהחלטותיו האחרונות הכניסו את הלבנים לסחרור קטסטרופלי. בזמן שהנשיא הימר על הברזילאי ואף ערער על סמכותו של צ'אבי אלונסו, השחקן עצמו הלך והעלה את דרישותיו במסגרת המשא ומתן. ויניסיוס דורש להיות במעמד של אמבפה וסבור שהמועדון אינו מכיר לו תודה, מאחר שאינו מציע לו את הסטטוס שהרוויח בזכות יכולתו על המגרש בעונות האחרונות.

לכן מה שקרה אתמול, כשהוא ספג שריקות בוז בכל נגיעה בכדור, היה הקש ששבר את גב הגמל. ויניסיוס מאוכזב מקהל ריאל משום שלדעתו עשה רבות עבור המועדון. נכון שהעימות שלו עם צ'אבי אלונסו לאחר שהוחלף מול ברצלונה בברנבאו, וההודעה שפרסם לאחר מכן שבה ביקש סליחה מכולם פרט למאמן, סימנו אותו בעיני הקהל. אך לא פחות נכון שכבר לפני אותו אירוע היה חיכוך בארצות הברית, בעקבות השארתו על הספסל מול פ.ס.ז' במונדיאל המועדונים. נכון גם שפדריקו ואלוורדה, בפומבי בקזחסטן, וג'וד בלינגהאם, בשיחות פרטיות, אתגרו גם הם את אלונסו עוד לפני אותו 26 באוקטובר.

אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

אלברו ארבלואה, נאמן לנשיא ומסור לחדר ההלבשה, הגן על ויניסיוס במסיבת העיתונאים: "לא שורקים לו באופן גורף. יש לי כבוד עצום לקהל של הברנבאו, זו אחת הסיבות שהמועדון הזה כל כך גדול. אני רוצה לראות את הגרסה הטובה ביותר של ויניסיוס, זו שראינו מול ברצלונה לפני שבוע. הוא נתן לנו כמה זכיות בליגת האלופות, משך את העגלה עוד כשהיה ילד, נחפש אותו כדי לתת לו הרבה כדורים וליהנות כדי לשמח את האוהדים. הוא אחד משלנו וימשיך להיות כזה עוד הרבה זמן". גם ההגנה הזו מצד ארבלואה נתפסה בעיני השחקן כביקורת, שכן הוא שיבח את הופעתו בגמר הסופר קאפ, אך התעלם מהמחויבות שגילה כשנסע לאלבסטה, שם הברזילאי סבור שלא הסתתר כפי שעשו אחרים.

לכל מה שקרה מול לבאנטה כבר יש השלכה ישירה. לפי בדיקת ‘אל פריודיקו’ בספרד, ויניסיוס הבהיר לסביבתו כי הוא רוצה לעזוב את ריאל מדריד. "אני לא רוצה לשחק במקום שלא רוצים אותי", אמר הברזילאי, פגוע ממה שחווה בברנבאו בשבת. יום שנכנס להיסטוריה של המועדון, ולא בגלל מצוינות כדורגל. זה היה היום שבו האוהדים ניתקו סופית את הקשר עם ויניסיוס.