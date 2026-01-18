יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:58
ליגה הולנדית 25-26
5223-5919פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3426-3719אייאקס3
3232-4718ניימיכן4
3122-2719כרונינגן5
2922-2919טוונטה אנסחדה6
2831-3318אלקמאר7
2631-2018ספרטה רוטרדם8
2430-3119הירנביין9
2325-2918אוטרכט10
2340-2519זוולה11
2233-2819פורטונה סיטארד12
2133-3019גו אהד איגלס13
2034-1918אקסלסיור רוטרדם14
1733-2119וולנדם15
1632-2419טלסטאר16
1430-1919נאק ברדה17
1448-2619הראקלס אלמלו18

90 דקות ושער נקי לסתיו למקין ב-0:2 של טוונטה

הבלם הישראלי המשיך בהרכב הקבוצה ההולנדית גם מול הראקלס, ועזר לקבוצתו לא לספוג בעשרה שחקנים ולהשיג שלוש נקודות. סבע הפסיד, ספורי עלה מהספסל

|
סתיו למקין (IMAGO)
סתיו למקין (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. גם היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים ברחבי אירופה וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# אחרי ההופעה המוצלחת של אלי דסה אתמול, גם סתיו למקין תרם את חלקו בליגה ההולנדית כשיחד עם טוונטה הצליחו לנצח 0:2 את הראקלס אלמלו. הבלם השלים משחק שלם, כשמהדקה ה-58 נאלץ להתמודד עם שחקן פחות כשחברו לקבוצה, רמיז זרוקי, הורחק באדום ישיר. בהמשך הבלם קיבל כרטיס צהוב.

רמזי ספורי פתח על הספסל ועלה לכר הדשא בדקה ה-59, אך לא הצליח להכריע את הכף, כאשר אנטליהספור נפרדה ב-0:0 מקסימפאשה במסגרת המחזור ה-18 בליגה הטורקית. המשחק התנהל בקצב זהיר, עם מעט מצבים מסוכנים, ושתי הקבוצות התקשו למצוא את הדרך לשער.

# נציג נוסף בטורקיה, דיא סבע, כן חווה שערים במשחקו, אך לצערו זה היה נגדו כשקבוצתו אמדספור ספגה הפסד 2:0 לארזורומספור בקרב הצמרת שבו המנצחת נצמדה לישראלי וחבריו לכדי שלוש נקודות בלבד, כשהתמקמה במקום השני בליגת המשנה. סבע עצמו הוחלף בדקה ה-85, כמו גם אקס הפועל באר שבע אנדרה פוקו, כשאמדספור נותרה בתשעה שחקנים אחרי שתי הרחקות.

