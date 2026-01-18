90 דקות ושער נקי לסתיו למקין ב-0:2 של טוונטה

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. גם היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים ברחבי אירופה וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# אחרי ההופעה המוצלחת של אלי דסה אתמול, גם סתיו למקין תרם את חלקו בליגה ההולנדית כשיחד עם טוונטה הצליחו לנצח 0:2 את הראקלס אלמלו. הבלם השלים משחק שלם, כשמהדקה ה-58 נאלץ להתמודד עם שחקן פחות כשחברו לקבוצה, רמיז זרוקי, הורחק באדום ישיר. בהמשך הבלם קיבל כרטיס צהוב.

# רמזי ספורי פתח על הספסל ועלה לכר הדשא בדקה ה-59, אך לא הצליח להכריע את הכף, כאשר אנטליהספור נפרדה ב-0:0 מקסימפאשה במסגרת המחזור ה-18 בליגה הטורקית. המשחק התנהל בקצב זהיר, עם מעט מצבים מסוכנים, ושתי הקבוצות התקשו למצוא את הדרך לשער.

# נציג נוסף בטורקיה, דיא סבע, כן חווה שערים במשחקו, אך לצערו זה היה נגדו כשקבוצתו אמדספור ספגה הפסד 2:0 לארזורומספור בקרב הצמרת שבו המנצחת נצמדה לישראלי וחבריו לכדי שלוש נקודות בלבד, כשהתמקמה במקום השני בליגת המשנה. סבע עצמו הוחלף בדקה ה-85, כמו גם אקס הפועל באר שבע אנדרה פוקו, כשאמדספור נותרה בתשעה שחקנים אחרי שתי הרחקות.