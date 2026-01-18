יום ראשון, 18.01.2026 שעה 18:08
4917-4421אינטר1
4316-3320מילאן2
4317-3121נאפולי3
3912-2420רומא4
3917-3221יובנטוס5
3416-2820קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2816-2120לאציו9
2633-2221אודינזה10
2332-2120טורינו11
2328-2321ססואולו12
2322-1421פארמה13
2228-2020קרמונזה14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1728-1320לצ'ה17
1732-2321פיורנטינה18
1431-1621פיזה19
1334-1720ורונה20

נותרו בתחתית: פארמה וגנואה נפרדו ב-0:0 מאכזב

בסיומו של משחק שקול במיוחד מבחינת מצבים, שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש ולברוח מהאזור המסוכן באיטליה בצורה משמעותית, אך נותרו מעל הקו האדום

פארמה מול גנואה (IMAGO)
פארמה מול גנואה (IMAGO)

גנואה ופארמה נפרדו היום (ראשון) ב-0:0 במסגרת המחזור ה-21 בסרייה א', תוצאה שמותירה את שתי הקבוצות במאבקי התחתית וממחישה עד כמה המאבק על ההישרדות צפוי להיות צמוד עד הסיום. עבור פארמה היה זה תיקו שני ברציפות, והיא נותרה עם מרווח דחוק של שלוש נקודות בלבד מעל גנואה.

על אף שהתוצאה לא סיפקה שערים, המשחק עצמו היה שקול למדי. פארמה רשמה 14 מצבי הבקעה לעומת 11 של גנואה, בעוד שהחזקת הכדור נטתה קלות לזכות האורחת עם 51%, לעומת 49% של המארחת. גנואה אמנם הייתה מסוכנת יותר בדקות מסוימות, אך לא הצליחה לתרגם זאת לכדי שער.

החלוקה בנקודות משאירה את גנואה קרובה לקו האדום, ללא פריצת דרך משמעותית בטבלה, בעוד פארמה אמנם שמרה על פער קטן מהקו, אך גם היא תצטרך תוצאות טובות יותר בהמשך כדי להימנע מהסתבכות ממשית במאבק ההישרדות.

