ההגנה של חיפה והאס של מכבי ת"א: המספרים

אחד המפגשים הענקיים של הכדורגל הישראלי חוזר הערב (ראשון, 20:30) לאצטדיון סמי עופר, כשמכבי חיפה תארח את מכבי תל אביב למפגש נוסף בין שתי היריבות הגדולות, כשמאזן המפגשים האחרונים והנתונים הסטטיסטיים מציבים תמונה ברורה של עליונות צהובה בתקופה האחרונה, מול יריבה ירוקה שמגיעה עם ביטחון הגנתי מרשים. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

בשמונת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, מכבי תל אביב לא הפסידה אפילו פעם אחת. בחמישה משחקים היא יצאה עם ניצחון, ושלושה נוספים הסתיימו בתיקו. הניצחון האחרון של מכבי חיפה על מכבי תל אביב נרשם ב-5.2.24 במסגרת הליגה, אז הירוקים ניצחו 0:2 משערים של לורנצו שימיץ' ודין דוד. אותו משחק היה גם הפעם האחרונה שבה מכבי חיפה כבשה יותר משער אחד מול היריבה. מאז, הכף נוטה בבירור לצד הצהובים.

גם העונה, המפגש בין השתיים בסיבוב הראשון הסתיים ב-1:1. מכבי תל אביב עלתה ליתרון בדקה ה-47 משער של איתמר נוי, אך ג'ורג'ה יובאנוביץ' השווה מהנקודה הלבנה עמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-92. מעבר לכך, בשנה האחרונה רשמה מכבי תל אביב שורת ניצחונות מרשימה, כולל ניצחונות חוץ 0:3 בחיפה בינואר ובמאי 2025, ניצחון 0:2 באוקטובר 2024 וניצחון נוסף 1:3 בגביע הטוטו.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מבחינת מומנטום, מכבי תל אביב מגיעה לאחר שני ניצחונות ליגה רצופים. הרצף הארוך ביותר שלה העונה בליגה עומד על שלושה ניצחונות, בין מחזורים 7 ל-9, והיא תנסה להשוות או לשפר זאת הערב. מנגד, מכבי חיפה בונה על יציבות הגנתית יוצאת דופן, לאחר שלא ספגה שער בליגה ב-270 הדקות האחרונות, מאז שער בתוספת הזמן במחזור ה-15 מול בית"ר ירושלים. בנוסף, הירוקים טרם ספגו העונה שער בחצי השעה הראשונה של משחק, והשער המוקדם ביותר שספגו היה רק בדקה ה-31 מול מ.ס אשדוד. בסך הכל ספגה הקבוצה שלושה שערים בלבד במחצית הראשונה, הנתון הנמוך בליגה.

גם בנתונים הקבוצתיים נרשמים קווים ברורים. מכבי חיפה קיבלה העונה 12 פנדלים, מתוכם כבשה 11, אחוז הצלחה של 92%. עם זאת, היא טרם ניצחה משחק ליגה שבו ספגה ראשונה, פעמיים סיימה בתיקו ופעמיים הפסידה. מכבי תל אביב, לעומתה, סיימה רק פעמיים העונה משחק ללא שער זכות, פחות מכל קבוצה אחרת, ובמחזור האחרון מול בני סכנין שמרה על שער נקי לראשונה מאז המחזור התשיעי. עם זאת, אחוז הדיוק שלה בבעיטות למסגרת עומד על 34.0% בלבד, נתון שמציב אותה בתחתית הליגה מבחינת דיוק, כשרק שתי קבוצות מדורגות נמוך יותר.

שחקני מכבי חיפה (מרטין גוטדאמק)

גם ברמה האישית יש לא מעט נתונים שמוסיפים עניין למפגש. בשער של מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב שמר על שער נקי בחמישה מששת משחקי הליגה האחרונים, ובמשחק מול הפועל באר שבע רשם שמונה הצלות. טריבנטה סטיוארט פתח את העונה בסערה עם שמונה שערים בין מחזורים 1 ל-10 ב-708 דקות, אך מאז, בין מחזורים 11 ל-18, לא מצא את הרשת ב-247 דקות. מיכאל אוחנה בולט ביצירת מצבי הבקעה, עם שבעה מצבים איכותיים שיצר, למרות ששיחק רק 364 דקות.

אצל מכבי תל אביב, עידו שחר מוביל את החלק ההתקפי עם תשעה שערים ושני בישולים ב-863 דקות, כשהוא מעורב בשער בממוצע כל 78 דקות, הנתון הטוב בליגה. בין הקורות, אופק מליקה רשם שמונה הופעות ליגה בהן ספג תשעה שערים בלבד, פחות מהספיגות הצפויות, עם 76% עצירות של בעיטות למסגרת. בהגנה, רז שלמה מוביל את הליגה באחוזי הצלחה במאבקים, עם 68.5% ניצחונות, שני רק למוביל הקטגוריה.