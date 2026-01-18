יום ראשון, 18.01.2026 שעה 15:29
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5014-7118באיירן מינכן1
3917-3518בורוסיה דורטמונד2
3321-3517הופנהיים3
3224-3317לייפציג4
3225-3217שטוטגרט5
2925-3417באייר לברקוזן6
2739-3818איינטרכט פרנקפורט7
2329-2717פרייבורג8
2326-2317אוניון ברלין9
2030-2718פ.צ. קלן10
2029-2318בורוסיה מנשנגלדבאך11
1938-2718וולפסבורג12
1834-2117ורדר ברמן13
1727-1717המבורג14
1533-1817אוגסבורג15
1339-1718היידנהיים16
1231-1818מיינץ17
1231-1617סט. פאולי18

ההצעה הראשונה: פרנקפורט פנתה לצ'אבי אלונסו

הקבוצה הגרמנית שמשחקת העונה בליגת האלופות שוקלת להחתים את מאמן ריאל מדריד לשעבר לאחר שפיטרה את טופמולר, אך האפשרות רחוקה וכמעט בלתי אפשרית

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

שמועות מסתובבות בגרמניה על חזרה אפשרית של צ'אבי אלונסו לבונדסליגה, הפעם אל ספסל פרנקפורט, שהתפנה לאחר פיטוריו של דינו טופמולר ביום ראשון. לפי 'בילד', המועדון הגרמני מעריך את המאמן הספרדי כאופציה יוקרתית, והמנהל הספורטיבי מרקוס קרושה דוחף, על פי הדיווחים, לפגישה איתו כדי לבחון החתמה אפשרית. הידיעה מגיעה ימים ספורים לאחר שאלונסו פוטר מתפקידו כמאמן ריאל מדריד.

עזיבתו של טופמולר הגיעה לאחר 3:3 מול ורדר ברמן ורצף תוצאות חלשות. עם 39 שערים שספגה ב-18 משחקים, פרנקפורט, המדורגת כיום שביעית בטבלה, מחזיקה באחת ההגנות הגרועות בבונדסליגה, סיבה מרכזית שבגללה הדירקטוריון בחר בשינוי כיוון.

לפי 'בילד', המועדון, שמשחק בליגת האלופות, שוקל גם שמות נוספים כמו אדין טרזיץ', מרקו רוזה ורוג'ר שמידט. עם זאת, המטרה המרכזית בדויטשה בנק פארק היא לשכנע את צ'אבי אלונסו לארוז מזוודות ולחזור לגרמניה.

עם זאת, למרות העניין, נראה כי לא סביר שאלונסו יחזור לקווים של הליגה הבכירה בגרמניה. לאחר התקופה המוצלחת שלו בבאייר לברקוזן, צ'אבי היה על הכוונת של ענקיות כמו באיירן מינכן וליברפול לפני שחתם בריאל מדריד. חזרה לפרנקפורט, מעבר לכך שתהיה הוצאה כספית גדולה עבור המועדון, תייצג צעד לאחור בקריירה של הספרדי.

לכן, הכל מצביע על כך שהוא לא ימהר לשום דבר וימתין להזדמנות עם פרויקט אירופי גדול אחר. בכל מקרה, פרנקפורט תנסה לשחק את הקלפים שלה נכון.

