"הגזימו בעונש של רמה"ש, הערעור היה במקום"

אחרי שקבוצת הנשים של מ.כ רמת השרון ספגה עונש של ירידת ליגה, היא הגיעה להסדר טיעון עם ההתאחדות לכדורגל והתובע עו”ד גלעד ברגמן, במסגרתו יופחתו לה 15 נקודות בפועל והקנס שלה הופחת מ-50,000 ש”ח ל-40,000. עו”ד יפתח אבן עזרא שייצג את הקבוצה בתיק, הגיב להחלטה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לא היה צריך לתת לרמת השרון לשחק וידענו שהיא זייפה והכל, היה צריך ללכת איתה בחומרה רבה, בוא ספר לנו על עסקת הטיעון.

”אני חלוק עליך, אני חשבתי שהערעור היה במקומו ושהגזימו איתם אם כבר, ובסופו של דבר הגשנו ערעור ושמענו מה יש לבית הדין העליון להגיד, בנסיבות האלו חשבנו שנכון יהיה להגיע להסדר הזה, הקבוצה נמצאת במקום נכון ובידיים טובות ומגיע קרדיט”.

זה שהחליפו מאמן באמצע עונה, זה לא אומר שעכשיו צריך לשכוח מהכל.

”אף אחד לא אמר לשכוח”.

הורידו נקודות, ועשו מה שעשו, היה שם משחק נשים לא מזמן שאחד הפעילים קילל שחקניות ושמעתי וראיתי את הסרטונים.

”מיהרו לפרסם את הסרטונים, והאנשים החדשים מתנערים מכל הישנים האלה, ברמה שלא הכירו את אותו אדם שהזכרת אותו אפילו”.

עו״ד יפתח אבן עזרא

לא מגיע לו שאגיד את השם שלו.

”אין לו שום קשר לניהול הנוכחי, לא יהיה לו שום קשר, לפחות מהרושם שקיבלתי מהאנשים שלקחו על עצמם ואני מקווה שייקחו את המועדון קדימה”.

אתה יודע מה מפריע? ביום שפוצצנו את הפרשה וההתאחדות פנתה להנהלה הקודמת, הם נתנו תצהירים כוזבים ושקריים.

”אתה צודק”.

ובגלל זה לא היו צריכים לתת להם לפתוח את העונה, אם אני ההתאחדות אז מההתחלה לא הייתי נותן להם לפתוח. מה הם עכשיו? מה המסר?

”לא חזו את הכל, היה נכון לתת עונש שהמשמעות היא לא הפסקת הפעילות ואנחנו מדברים על ליגת הנשים ומדברים על רצון טוב שרוצים לקחת את הקבוצה קדימה ומגיע קרדיט. עונש של הפחתת 15 נקודות, מתי הוא ניתן גם במכירת משחקים? עונש חמור שאפשר לספור על יד אחת, זה תקדימי”.

אם היית בצד השני של המתרס מה שנקרא, איזה עונש היית נותן?

”אני חושב שהייתי נותן עונש דומה ואפילו פחות מפסק הדין, צריך לזכור שמדובר בליגת נשים ולא כמו הגברים שיש דיבור גבוה וביקוש גבוה של אנשים שינהלו את הקבוצות”.

שחקניות רמת השרון

ההנהלה הזאת לא קשורה לאירוע הזה, נעשו פה עבירות חמורות של זיוף מסמכים וחוזים ושחקניות לא ידעו שהחתימו אותן, יש כל כך הרבה דברים חמורים שאם לא היו קורים, הקבוצה לא הייתה פותחת את העונה.

”אנחנו הצלחנו להראות שיש בלופים אחרים”.

אז אתה אומר שצריך לסגור את הליגה.

”ליגת הנשים צריך לקדם אותה וצריך לתת התייחסות שונה, גם בהיבט של עונשים כי רוצים לקדם אנשים להשקיע פה”.

אם אתה אומר שיש רמאויות וכו’, צריך להקל על זה? הקבוצות חלק מההתאחדות וההנהלה, חלק מקבלת ההחלטות, זה לא ששינו (זוארץ) מקבל לבד את שינוי התקנון.

”יש אחריות ויש הרשעה, כששואלים מה העונש אז צריך להיות משהו שונה וזה מה שהוביל את ההתאחדות לדין הזה”.