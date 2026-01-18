הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

התוכניות של ברק יצחקי, מה התוכניות של מכבי ת״א ומכבי חיפה, ומה הולך להפסיד קובי מויאל אם בית”ר ירושלים תזכה באליפות? כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו.