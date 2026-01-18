"היו לי דמעות, הדרבי יכול לשנות את העונה"

אחרי הדרמה האדירה בדרבי בגביע המדינה, מכבי ת”א תתארח מחר (שני, 20:30) אצל מכבי חיפה בניסיון להמשיך את המומנטום מהתקופה האחרונה ולשפר עמדות במאבקי הצמרת. הח”כ לשעבר, איתן כבל, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

כמה ימים היית במילואים?

”הייתי בסיבוב הזה 107 ימים”.

סה”כ מה-7.10, כמה עשית?

”מאות, לא זוכר, מעל ל-300”.

ואת מכבי איך אתה רואה אותה מגיעה הערב?

”לפעמים, כמו שמכבי בכדורסל צריכה את הברק ולנצח ולהתעורר, אני חושב שהמשחק בגביע מול הפועל ת”א, המחצית השנייה הייתה אינטנסיבית וחזקה, ואז הפנדלים שהיו לפנתאון”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים בדרבי (רועי כפיר)

מה עבר עליך באותו זמן?

”אתה בטח גם אוהד קבוצה, אני תמיד אומר שיש שני דברים שאין יותר מהם – ניצחון בפוליטיקה, וניצחון בספורט, אין יותר מזה לטעמי, לא מדבר מבחינה משפחתית כמובן, אלא בעולמות שלנו. זה מחנק, זה מביא אותך לדמעות”.

עד כדי כך?

”כן. הפועל זה הקרב הגדול שלנו תמיד”.

כשמליקה עצר את הפנדל היו לך דמעות?

”ממש, הרגשתי צמרמורת בכל הגוף, לא חושב שאני היחיד, כמעט כל אוהד של מכבי ת”א באותו רגע חש את אותה צמרמורת בעוצמות גבוהות”.

זה רגע שיכול לשנות את העונה?

”אני רוצה לקוות, זה יכול להיות הרגע שישנה את העונה, ככה אני מקווה”.

איתן כבל (משה חרמון)

בית”ר רצה לאליפות, אחרי אתמול זו השנה שלה.

”אין ספק. אני יכול לומר שהיא עלתה על הגל, מכבי ת”א בדר”כ, להוציא את המשחק האחרון מול בית”ר, היא משחקת טוב נגד הקבוצות היותר טובות, יש לנו קושי מול קבוצות יותר חלשות בדר”כ, שדרכן אתה לוקח אליפות, אבל אני עדיין מאמין שלמכבי עדיין יש הרכב טוב יותר, פורמה יותר טובה”.

תוצאה לסיום?

”אני אומר 0:1 למכבי ת”א, בחיים שלי, כשהייתי ממלא, לא מילאתי נגד מכבי”.