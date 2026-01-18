שחקן העבר של הפועל ב"ש, אברהם נומה, נפטר

הכדורגל הישראלי והפועל ב"ש בפרט קיבלו היום (ראשון) חדשות עצובות: שחקן העבר, אברהם נומה, הלך לעולמו. הלוויתו תתקיים היום ב-15:30 בבית העלמין החדש בב"ש. המשפחה יושבת שבעה ברחוב כפר הדרום 27/2. בהפועל ב”ש יבקשו לעלות למשחק מול הפועל ת”א (שני, 20:00) עם סרטים שחורים.

נומה נולד בעיראק ב-1947 ועלה עם משפחתו לישראל כילד, לב"ש. הוא הצטרף להפועל ב"ש ב-1964 בגיל 17 ושיחק בעיקר כחלוץ. את עונת הפריצה שלו רשם בעונת 1966/68 כשכבש מול מכבי תל אביב והוביל ל-0:3 במשחק חוץ, ובסיומה זכה בתואר כדורגלן העונה בישראל.

לאורך שנות ה-70 היה נומה מהכובשים הבולטים של הפועל ב"ש והיה שותף מרכזי לשתי האליפויות ההיסטוריות של שלה בעונות 1974/75 ו־1975/76.

בסך הכול שיחק נומה 15 עונות במדי הפועל באר שבע והבקיע 64 שערים בליגה הבכירה. לאחר פציעה קשה שהשביתה אותו בעונת 1976/77, סיים את הקריירה בבית”ר בב"ש ולאחר הפרישה עבר לאימון במחלקות הנוער בעיר.