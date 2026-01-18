"נתניה יכולה ללכת למקום רע, סומך על רוני לוי"

מכבי נתניה קיוותה לפתוח את קדנציית רוני לוי ברגל ימין, אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד, היהלומים הפסידו אתמול (שבת) 2:1 נגד בני סכנין והמשיכו במשבר בו הם נמצאים אחרי גם ההדחה מהגביע. לאחר הבכורה של המאמן וההפסד, שחקן העבר רונן גבאי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה אומר על נתניה?

”נכנסנו לרוח סערה על כלום ושום דבר, אבל זו המציאות. רוני לוי הגיע ומי שלחש לו באוזן זה מצוין, כי האלטרנטיבה הזאת הרגיעה את העיר. נתניה עם בעיות מקצועית ורוני לא קוסם, הוא מאמן כדורגל, ואתה רואה את הקבוצה שלנו לא מרוכזת, חסרת אנרגיה, מבולבלת קצת”.

השינויים השפיעו על הקבוצה?

”בטח, פתאום הם קמים בבוקר ואין מאמן, ואז בני לם ואז רוני לוי, שיטות אחרות, השחקנים הם בשר ודם, אבל אני סומך על רוני שנכנס בעת הכי גרועה, נתניה לא מנצחת הרבה משחקים וזה מסובך מאוד”.

רוני לוי (עמרי שטיין)

איך שראיתי את נתניה, יש לה בעיה בשער ובלמים, היא צריכה צמד בלמים חדש, שוער חדש, בעיה קשה מאוד כל משחק ההגנה. בגול שהם ספגו זו לא הגנה של רוני לוי, אבל גם לא הגנה של יוסי, סופגים בקלות.

”אם תיקחו את נתניה ואתם לא אוהדים שלה, אני כן, אז הפארסה התחיל בשנה שעברה שחוץ מהיורדות בליגה, נתניה הייתה עם ההגנה הכי גרועה ואני מצביע על יוסי, היה צריך שתהיה אלטרנטיבה אחרת לשוער ולבלמים, אין פה משחקים, אי אפשר להחזיק קבוצה בליגת העל עם 41 שערים”.

נתניה תסתבך במאבקי ירידה?

”לא חושב, אבל תלך למקום לא טוב ומקום לא טוב זה לשחק עוד חודש וחצי מול טבריה וריינה וזה מכה גדולה, המועדון הזה צריך להיות בפלייאוף העליון”.

רוני לוי יכול לעשות סדר ולתקן את הכל?

”אחרי 20 שנה שיש לו קריירה, אז ניסיון והיכולת לנהל מועדון ואתם מכירים את הכריזמה, אז לגמרי, אבל גם רוני הוא תלוי תוצאה, וישפטו אותו על התוצאות ואני מקווה בשבילו ובטוח שהוא ילמד את הקבוצה”.

יש לו משחק קל נגד מכבי חיפה ביום שבת.

”ואחרי זה עוד משחק קל נגד הפועל תל אביב, אז אתה מבין, זה הרצף וזה לא קל לרוני לוי ואף אחד לא יעשה הנחות”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

הוא עדיין מסוגל להתמודד על מקום בפלייאוף העליון? שאר הקבוצות גם מגמגמות, אפשר להיכנס פנימה לשישייה.

”חד משמעית, אנחנו שם מספרית, אבל היכולת והאיכות, שאני רואה את סכנין ופ”ת, קבוצות יותר מחוברות ונתניה פחות מחוברת. הגיעו 2,000 צופים, תשמע, הזהות בין הקהל לבעלים וחוסר הידיעה מה הולך להיות וכו’, זה משפיע באופן ודאי על הקהל והאנרגיה”.