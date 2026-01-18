יום ראשון, 18.01.2026 שעה 12:36
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מה היחסים ב-Winner למכבי ת"א - מכבי חיפה?

הצהובים יפגשו את הירוקים למפגש ענק ב-20:30, כשאף קבוצה לא פייבוריטית ושתיהן עם יחס של פי 2.50 לניצחון. וגם: הפועל סל, בארסה וגמר אל' אפריקה

|
ליסב עיסאת במאבק עם דור פרץ (רדאד ג'בארה)
ליסב עיסאת במאבק עם דור פרץ (רדאד ג'בארה)

יום ראשון הגדול הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם בעולם. במוקד, משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי תל אביב תתארח אצל מכבי חיפה. בנוסף, ברצלונה תשחק מול ריאל סוסיאדד, מרוקו נגד סנגל בגמר אליפות אפריקה ובכדורסל, הפועל ת”א תארח את הפועל חולון.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל במשחק המרכזי של היום. הצהובים יפגשו את הירוקים ולמפגש הענק הזה אין פייבוריטית כלל על פי מומחי ה’ווינר’, כאשר שתי הקבוצות קיבלו את אותו יחס עבור הניצחון – פי 2.50. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, תזכו ליחס של פי 3.25.

בספרד, ברצלונה תתארח אצל ריאל סוסיאדד, כאשר פה יש פייבוריטים והם כמובן הקטלונים, שקיבלה יחס של פי 1.50 לניצחון, לעומת זאת הבאסקים קיבלו יחס של פי 4.80 לניצחון, כשתיקו קיבל יחס של פי 4.25.

באליפות אפריקה, רגע השיא יגיע כאשר שתי נבחרות תתחרנה על הגמר הגדול והזכייה בתואר. מרוקו היא הפייבוריטית עם יחס של פי 2.10, כשמנגד סנגל קיבלה יחס של פי 3.35 לניצחון. במקרה והמשחק ייגמר בתיקו אחרי 90 דקות, תזכו ליחס נאה של פי 2.50.

בענף של הסל הכתום, הכדורסל כמובן, אנחנו נקבל משחק קצוות עם עליונות ברורה של הפועל תל אביב, שניצחון מעל 21 נקודות יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.80. במקרה שהאדומים ינצחו עד 21 נק’ או יפסידו, תזכו ליחס של פי 1.80 כרגע. במקרה שהמשחק ייגמר בדיוק ב-21 הפרש לטובת הפועל, תהנו מיחס נאה של פי 9.00.

