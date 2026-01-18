מה היחסים ב-Winner למכבי ת"א - מכבי חיפה?

יום ראשון הגדול הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם בעולם. במוקד, משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי תל אביב תתארח אצל מכבי חיפה. בנוסף, ברצלונה תשחק מול ריאל סוסיאדד, מרוקו נגד סנגל בגמר אליפות אפריקה ובכדורסל, הפועל ת”א תארח את הפועל חולון.

נתחיל במשחק המרכזי של היום. הצהובים יפגשו את הירוקים ולמפגש הענק הזה אין פייבוריטית כלל על פי מומחי ה’ווינר’, כאשר שתי הקבוצות קיבלו את אותו יחס עבור הניצחון – פי 2.50. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, תזכו ליחס של פי 3.25.

בספרד, ברצלונה תתארח אצל ריאל סוסיאדד, כאשר פה יש פייבוריטים והם כמובן הקטלונים, שקיבלה יחס של פי 1.50 לניצחון, לעומת זאת הבאסקים קיבלו יחס של פי 4.80 לניצחון, כשתיקו קיבל יחס של פי 4.25.

באליפות אפריקה, רגע השיא יגיע כאשר שתי נבחרות תתחרנה על הגמר הגדול והזכייה בתואר. מרוקו היא הפייבוריטית עם יחס של פי 2.10, כשמנגד סנגל קיבלה יחס של פי 3.35 לניצחון. במקרה והמשחק ייגמר בתיקו אחרי 90 דקות, תזכו ליחס נאה של פי 2.50.

בענף של הסל הכתום, הכדורסל כמובן, אנחנו נקבל משחק קצוות עם עליונות ברורה של הפועל תל אביב, שניצחון מעל 21 נקודות יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.80. במקרה שהאדומים ינצחו עד 21 נק’ או יפסידו, תזכו ליחס של פי 1.80 כרגע. במקרה שהמשחק ייגמר בדיוק ב-21 הפרש לטובת הפועל, תהנו מיחס נאה של פי 9.00.