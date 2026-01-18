יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:26
יום ראשון, 18/01/2026, 22:00אצטדיון אנואטהליגה ספרדית - מחזור 20
ברצלונה
דקה 24
0 0
שופט: חסוס חיל מנסאנו
ריאל סוסיאדד
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2224-2120אוססונה11
2225-1620ראיו וייקאנו12
2127-2419ריאל סוסיאדד13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20
מערכת ONE | 18/01/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל מול סרחיו גומס (La Liga)
לאמין ימאל מול סרחיו גומס (La Liga)

מאז התבוסה 3:0 לצ’לסי, ברצלונה נראית קבוצה אחרת. הקטלונים לחצו על הגז ולא עצרו עם 11 ניצחונות בכל המסגרות, כולל הזכייה בסופר קאפ הספרדי, וכעת הם מנסים להמשיך במומנטום גם במשחק החוץ מול ריאל סוסיאדד באצטדיון אנואטה.

מאז התבוסה בלונדון, בארסה ניצחה את אלאבס, אתלטיקו מדריד, בטיס, איינטרכט פרנקפורט, אוססונה, גוודלחארה, ויאריאל, אספניול, אתלטיק בילבאו, ריאל מדריד וראסינג סנטאנדר.

מה שעשה את השינוי הגדול הוא בעיקר חזרת השחקנים הפצועים בראשות ראפיניה ופדרי. כעת בארסה רוצה לסמן עוד וי כדי להחזיר את הפער בפסגת הליגה הספרדית לארבע נקודות מריאל.

מנגד, סוסיאדד בלתי מנוצחת בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הבאסקים עלו לשלב הבא בגביע המלך אחרי ניצחון 2:3 בפנדלים על אוססונה.

מחצית ראשונה
  • '20
  • נבדל
  • עוד שער פסול! הפעם של פרנקי דה יונג שנכנס לרחבה לכדור מצוין של פדרי, אך נמצא בעמדת נבדל והדגל הונף
  • '7
  • החלטת שופט
  • פרמין לופס שחרר בעיטה מחוץ לרחבה ומצא את הרשת, אך פעם נוספת מערכת ה-VAR התערבה וקבעה כי עבירה מוקדמת של דני אולמו, פסלה את השער
פדרי בין שחקני סוסיאדד (La Liga)פדרי בין שחקני סוסיאדד (La Liga)
  • '2
  • החמצה
  • מיד לאחד ההזדמנות של סוסיאדד, פדרי הגיע למצב מצוין ברחבה הנגדית, אך סחט הצלה טובה מרמירו
  • '1
  • נבדל
  • פתיחה סוערת של הבאסקים! כבר אחרי 30 שניות גונסאלו גדש הכניס כדור טוב למיקל אויירסבל, שנגח פנימה, אך הדגל לנבדל הונף
