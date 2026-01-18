יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:26
יום ראשון, 18/01/2026, 21:00אצטדיון הנסיך מולאי עבדאללהאליפות אפריקה 2025 - גמר
מרוקו
דקה 65
0 0
שופט: ג'אן נדלה נגמבו
סנגל
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4
מערכת ONE | 18/01/2026 21:00
הרכבים וציונים
 
 
סדיו מאנה בפעולה בין שחקני מרוקו (IMAGO)
סדיו מאנה בפעולה בין שחקני מרוקו (IMAGO)

בזמן שהליגות ברחבי העולם פעילות ורוב העיניים נשואות אל עבר המשחק המרכזי בין מכבי ת”א למכבי חיפה, באפריקה מגיעים לרגע השיא של האליפות, כאשר הגמר מתקיים בשעה זו, כשנבחרת מרוקו ונבחרת סנגל תתמודדנה על הזכייה בתואר.

בצד אחד נמצאת סנגל, שעלתה תחילה מהמקום הראשון עם שבע נקודות בבית עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בנין ובוטסואנה. לאחר מכן, בשמינית ניצחה 1:3 את סודן, ברבע עברה עם 0:1 על מאלי, כשבחצי הגמר לפני ארבעה ימים, סאדיו מאנה וחבריו ניצחו 0:1 את מצרים ומוחמד סלאח.

בצד השני של המתרס, מרוקו, כמו יריבתה, עלתה מהמקום הראשון בביתה עם מאלי, קומורו וזמביה, גם כן עם שבע נקודות. לאחר מכן, בשמינית הגמר, רשמה 0:1 על טנזניה, אחר כך 0:2 על קמרון ובחצי הגמר מעט התקשתה והגיעה לפנדלים עם ניגריה, אך ניצחה 2:4 בדו קרב מהנקודה הלבנה.

כעת, שתי הנבחרות חולמות על זכייה בתואר, כאשר אמנם מצרים עם מירב הזכיות עם שבע כאלה, אך הפיינליסטיות זכו פעם אחת בלבד. סנגל זכתה בפעם האחרונה בשנת 2021 וכמובן רוצה זכייה שנייה, כשמנגד מרוקו הניפה את הגביע אי שם ב-1976 וחולמת על זכייה מזה 40 שנה.

מחצית שניה
  • '58
  • החמצה
  • החמצה ענקית לאיוב אל כעבי. הכדור הגיע לחלוץ לאחר שחלף על פני ההגנה, אך הוא שלח את הכדור מחוץ למסגרת מטווח קרוב
מחצית ראשונה
מאליק דיוף (IMAGO)
  • '41
  • החמצה
  • עבדה אזלזולי העביר כדור נפלא לתוך הרחבה מהאגף השמאלי, אך אף אחד משחקני נבחרתו לא היה שם כדי להמשיך אותו לכיוון השער
  • '38
  • החמצה
  • לימאן אנדייה, שהיה נראה כי נפגע מספר דקות קודם לכן, קיבל את הכדור לבד בצד ימין ודהר מול בונו, אך השוער המרוקאי שלח רגל ימין אדירה כדי לעצור את הכדור ולשמור על שער נקי
  • '30
  • אחר
  • שתי הנבחרות מתקשות לפתח משחק מסודר, ולראייה אין כמעט מצבים על השערים. ניכר כי שתי הקבוצות מתרגשות מהמעמד
סדיו מאנה (IMAGO)
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • לאמין קמארה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '5
  • החמצה
  • כדור קרן הוגבה, עבר את כל ההגנה והגיע לראשו של פאפה גיי, אך יאסין בונו הדף ברגע האחרון ומנע שער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'אן נדלה נגמבו שרק לפתיחה!
הקהל באצטדיון מספק לנו אווירה נפלאה (IMAGO)
טקס הסגירה לאליפות אפריקה (IMAGO)
הוספת תגובה
