מדהימה את אנגליה: על עונת הפלא של סנדרלנד

העברתו של ז'וסלן טאבי ממכבי נתניה לסנדרלנד תמורת ארבעה מיליון אירו גרמה לאנשים להרים גבה, אבל תהיו בטוחים, הנהלת המועדון האנגלי יודעת מה היא עושה. החתולים השחורים מצפון מזרח הם סיפור הצלחה כביר, והוא מבוסס על צעירים. ממוצע הגילאים של סנדרלנד הוא אחד הנמוכים בפרמייר ליג, וגם הבעלים שלה הוא הצעיר מכולם. הוא גם אחד הטובים ביותר. פועלו בחמש השנים האחרונות שינה את הכל ב-180 מעלות.

כאשר החליט קיריל לואי-דרייפוס, אז רק בן 23 וכיום בן 28, לרכוש את המועדון בתחילת 2021, הוא היה בתחתית הליגה השלישית. כיום, עם שובה לפרמייר ליג, מדורגת סנדרלנד בצמרת. ניצחון 1:2 על קריסטל פאלאס הזניק אותה למקום השמיני, במרחק שלוש נקודות בלבד מליברפול שבמקום הרביעי. איש לא מעז לדבר על העפלה לליגת האלופות שנראית אפשרית מתמטית, אבל זו מעולם לא הייתה השאיפה. סנדרלנד ידעה היטב כי שלוש העולות החדשות לפני העונה שעברה, איפסוויץ', לסטר וסאות’המפטון, ירדו מיידית בצוותא בחזרה לליגת המשנה, והמטרה היחידה אחרי העליה הדרמטית הייתה לשרוד. היא הושגה מעשית כבר עכשיו, כאשר אנחנו עוד בינואר, ומדובר בסנסציה בקנה מידה עצום. המועדון הזה מנוהל באופן פנומנלי, בניגוד מוחלט למה שקרה בו בעבר.

אם השם לואי-דרייפוס נשמע לכם מוכר, אז כן, קיריל הוא קרוב משפחה של ג'וליה לואיס-דרייפוס שגילמה את איליין בסיינפלד. הוא גם בנו של רובר לואי-דרייפוס, מנכ"ל אדידס שהיה הבעלים של מארסיי מ-1996 עד מותו מלוקמיה ב-2009. קיריל ירש מהאב לא רק אהבה עזה למארסיי, אלא גם כמיהה לניהול מועדוני כדורגל, ואת כישרונו הוא שכלל באופן משעשע למדי במשחקי פוטבול מנג'ר. סנדרלנד, שהייתה שקועה במשבר מקצועי קשה בעקבות שתי ירידות רצופות ב-2017 ו-2018, וגם במשבר כלכלי שהעמיק בשל מגיפת הקורונה, הוא בחר כי ראה בה פוטנציאל עצום. זו קבוצה עם קהל גדול ונאמן, אצטדיון נהדר ומתקני אימונים משוכללים, בה ניתן היה לנסות ליישם את שיטותיו ללא סיכוי גבוה, פשוט כי גרוע יותר זה כבר לא יכול היה להיות.

קיריל לואי-דרייפוס(IMAGO)

ביחד עם המנהל הספורטיבי החדש שמינה, כריסטיאן ספיקמן, הגה לואי-דרייפוס אסטרטגיה חדשה. היא התבססה בין היתר על רשת סקאוטינג מפותחת שנועדה לאתר שחקנים צעירים שניתנים להשבחה. גם המאמנים נבחרו על סמך יכולתם לטפח שחקנים ולהחדיר בהם ביטחון עצמי שהיה כה חסר לחתולים השחורים בשנות השפל. לא הכל הלך חלק, והמועדון עבר רגעים לא פשוטים גם בעידן החדש, אבל המומנטום השתנה באופן חד מאוד, והכיוון הכללי נותר כלפי מעלה מהרגע בו דרך לואי-דרייפוס באצטדיון האור.

כבר ב-2022 טיפסה סנדרלנד מהליגה שלישית לליגת המשנה, והציבה לעצמה יעד ברור לחזור למקום הטבעי בפרמייר ליג מהר ככל הניתן. כבר בעונת 2022/23 הצליחה הקבוצה לתפוס את המקום השישי כנגד כל הסיכויים, בכיכובו של אמאד דיאלו שהושאל ממנצ'סטר יונייטד. היא הפסידה אז ללוטון בחצי גמר הפלייאוף, וב-2024 צנחה למקום ה-16, עם 20 הפסדים ושש נקודות בלבד מעל הקו האדום. היא החליפה שלושה מאמנים במהלך העונה הבעייתית, אבל סימנה מראש את האיש שהתאים יותר מכל להחזיר את הצבע ללחיים.

כצרפתי, הכיר לואי-דרייפוס היטב את הליגה המקומית ועקב במשך שנתיים אחרי פועלו של רז'יס לה ברי על ספסל לוריין. המועדון בכתום-שחור ירד ב-2024 לליגה השנייה והמאמן הועזב, אבל עבור הנהלת סנדרלנד זו הייתה דווקא בשורה מצוינת. "קיבלנו המון עדויות חיוביות על רז'יס מכל הכיוונים, וידענו שאנחנו רוצים לעבוד איתו. הנסיבות בלוריין היו קשות עבור כל אחד, והתוצאות לא היוו מדד. הספקות היחידים היו לגבי נכונותו לחזור לעבודה באופן מיידי. לפעמים מאמנים צריכים לנוח ולמלא מצברים אחרי קדנציה קשה ומאכזבת. כאשר ראינו שזה לא המקרה כאן, ויש לו המון אנרגיה לקראת האתגר החדש, יצאנו לדרך", סיפר לימים הבעלים.

שחקני סנדרלנד חוגגים (IMAGO)

הפרשנים האנגלים, שלא הכירו את הצרפתי, ניבאו כי סנדרלנד עלולה להיקלע שוב לקרבות תחתית, אך היא דהרה לצמרת וסיימה במקום הרביעי. האמון בצעירים היה קריטי, ושניים מהשחקנים הבולטים ביותר במרכז המגרש היו נערים, כריס ריג שהיה אז בן 17, וג'וב בלינגהאם שהיה בן 19. הפעם, בניגוד ל-2023, המזל אף הלך עם החתולים השחורים בפלייאוף. הם גברו על קובנטרי בחצי הגמר בזכות שער שכבש הבלם דניאל באלארד עמוק בזמן הפציעות בהארכה בגומלין. ואז, מול שפילד יונייטד הפייבוריטית בגמר בוומבלי, הבקיע עוד נער מקומי, טום ווטסון בן ה-19, את שער הניצחון המרהיב שקבע 1:2 ממש לפני השריקה לסיום.

העברתו של ווטסון לברייטון סוכמה עוד חודש קודם לכן, כאשר הוא חשב שזה יהיה המסלול הנכון עבורו לפרמייר ליג. בלינגהאם עזב בקיץ אף הוא, והלך בעקבות האח הבכור ג'וד לבורוסיה דורטמונד, שם לא ממש הולך לו בינתיים. סנדרלנד הייתה זקוקה לחיזוק משמעותי על מנת לתקוע יתד בפרמייר ליג, ולצד העזיבות הייתה העבודה שלה בשוק ההעברות יוצאת מהכלל.

ג'וב בלינגהאם (רויטרס)

לואי-דרייפוס צירף לספיקמן את מנהל הכדורגל הצרפתי פלורן גיסולפי ששוכנע לעזוב את רומא לטובת הפרויקט באנגליה. ההשקעה הייתה גדולה, והיא התמקדה שוב בצעירים, אבל היה דרוש גם עוגן עם ניסיון, והמהלך המפתיע והטוב ביותר של סנדרלנד היה צירופו של גרניט ג'אקה.

הקפטן הוותיק של נבחרת שווייץ היה עוגן של צ'אבי אלונסו בקישור לברקוזן שזכתה בדאבל ההיסטורי ב-2024, אבל עם עזיבתו של הבאסקי והתפרקות הסגל של באייר הייתה הזדמנות לפתות אותו לפתוח דף חדש ולסגור מעגל בפרמייר ליג שם הוא סיים בטונים מאכזבים למדי את הקדנציה בארסנל. הבעלים, שנולד בשווייץ ומקושר מאוד לכדורגל השווייצרי, יצר בעצמו קשר עם ג'אקה, והעסקה נסגרה במהרה. לא כולם קיבלו בעין יפה את העובדה כי הוענק לו מיידית גם סרט הקפטן, אך זו הייתה הברקה גדולה, כי מדובר במנהיג אמיתי, וניתן היה לראות זאת מהמשחק הראשון.

בין הרכישות המוצלחות ביותר ראוי לציין את השוער ההולנדי רובין רופס מניימיכן, הקיצוני הבלגי שמסדין טאלבי שהוחתם מברוז', וגם את הסקורר העוצמתי בריאן ברובי שהגיע מאייאקס. סנדרלנד פתחה את העונה עם 0:3 מכונן על ווסטהאם במחזור הראשון, ולא הסתכלה לאחור. היא גברה על צ'לסי 1:2 בסטמפורד ברידג' באוקטובר, השיגה תיקו 2:2 דרמטי במיוחד מול ארסנל בזכות שער של ברובי זמן פציעות, כמעט ניצחה את ליברפול באנפילד לפני שהסתפקה בתיקו 1:1, גברה 0:1 על ניוקאסל בדרבי הגדול של צפון מזרח שחזר במלוא הדרו לפרמייר ליג, ובתחילת ינואר התכבדה גם בתיקו 0:0 מול מנצ'סטר סיטי.

ג'וסלין טאבי (סנדרלנד)

כעת, כאשר ההישארות כבר הובטחה מעשית, אפשר לשחק ללא לחץ, והתוצאות יכולות להיות טובות אפילו יותר. הקבוצה של לה ברי מאורגנת מאוד טקטית, משדרת תשוקה חסרת מעצורים, ונכון לעכשיו השמיים הם הגבול מבחינתה. בהתחשב במדיניות הרכש החכמה, זה כבוד גדול להצטרף לרשימת הרכישות שלה, ויהיה מעניין מאוד לראות אם טאבי יקבל הזדמנויות לזהור בפרמייר ליג בפסי אדום-לבן כאשר יחלים. מי יודע, אולי הוא אפילו יעפיל למפעל אירופי לקראת העונה הבאה.