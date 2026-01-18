יום ראשון, 18.01.2026 שעה 12:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

פיוס קיבל הודעה לחפש קבוצה, עמוס בדרך לשחרור

נועלת הטבלה בדרך לשינויים: בני ריינה בדרך להיפרד מהבלם הזר שלא בתוכניות, כמו גם השוער הוותיק וסער פדידה, שלא היה בסגל ב-0:0 נגד מ.ס אשדוד

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה יכולים לראות את עצמם מאוכזבים מאד מעצם אי היכולת לנצח אתמול (שבת) את מ.ס.אשדוד ולהסתפק בנקודה אחת בלבד אחרי 0:0 שמחמיר את מצבה של הקבוצה בתחתית, בטח אחרי הניצחון של הפועל ירושלים, שמקום אחד מהסוף ופתחה פער של שבע נקודות על האחרונה.

מיד לאחר המשחק הבלם ג'וניור פיוס קיבל הודעה שהוא יכול לחפש לעצמו קבוצה. פיוס הוא לא הראשון שיעזוב בחלון העברות הנוכחי. קדם לו השוער גד עמוס שנקלע לסיטואציה לא פשוטה השנה וגם הוא אמור לקבל אור ירוק מחר ולעזוב אחרי שפנה ישירות להנהלה וביקש לעזוב.

שחקן נוסף שצפוי להיפרד אחרי שאתמול לא נכלל בסגל הוא הקשר סער פדידה. לעומת כל אלה, מי שחזר לסגל אחרי תקופה ארוכה הוא אנטוניו ספר שהתאושש מפציעה וצפוי לקבל דקות משחק במחזור הבא מול הפועל חיפה.

אדהם האדיה (רדאד גאדהם האדיה (רדאד ג'בארה)

בריינה יכולים לבוא בטענות בעיקר לעצמם בעקבות המצב של הקבוצה שלא הצליחה להשכיל ולשמור על צוות האימון של השנה שעברה בראשותו של שרון מימר שעושה השנה חיל בסכנין ובשחרור גדול של שחקנים שהיו הגרעין של הקבוצה. ההחלטה למנות את סלובודאן דראפיץ' ומאוחר יותר לפטר אותו לא עשה נכון לעכשיו את השינוי המיוחל.

