פיוס קיבל הודעה לחפש קבוצה, עמוס בדרך לשחרור

בבני ריינה יכולים לראות את עצמם מאוכזבים מאד מעצם אי היכולת לנצח אתמול (שבת) את מ.ס.אשדוד ולהסתפק בנקודה אחת בלבד אחרי 0:0 שמחמיר את מצבה של הקבוצה בתחתית, בטח אחרי הניצחון של הפועל ירושלים, שמקום אחד מהסוף ופתחה פער של שבע נקודות על האחרונה.

מיד לאחר המשחק הבלם ג'וניור פיוס קיבל הודעה שהוא יכול לחפש לעצמו קבוצה. פיוס הוא לא הראשון שיעזוב בחלון העברות הנוכחי. קדם לו השוער גד עמוס שנקלע לסיטואציה לא פשוטה השנה וגם הוא אמור לקבל אור ירוק מחר ולעזוב אחרי שפנה ישירות להנהלה וביקש לעזוב.

שחקן נוסף שצפוי להיפרד אחרי שאתמול לא נכלל בסגל הוא הקשר סער פדידה. לעומת כל אלה, מי שחזר לסגל אחרי תקופה ארוכה הוא אנטוניו ספר שהתאושש מפציעה וצפוי לקבל דקות משחק במחזור הבא מול הפועל חיפה.

אדהם האדיה (רדאד ג'בארה)

בריינה יכולים לבוא בטענות בעיקר לעצמם בעקבות המצב של הקבוצה שלא הצליחה להשכיל ולשמור על צוות האימון של השנה שעברה בראשותו של שרון מימר שעושה השנה חיל בסכנין ובשחרור גדול של שחקנים שהיו הגרעין של הקבוצה. ההחלטה למנות את סלובודאן דראפיץ' ומאוחר יותר לפטר אותו לא עשה נכון לעכשיו את השינוי המיוחל.