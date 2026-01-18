יום ראשון, 18.01.2026 שעה 12:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א תערוך מבחן כשירות לקמארה ואסאנטה

בצוות המקצועי ימתינו עד הרגע האחרון כדי להכריע בנוגע לשניים לפני המשחק מול מכבי חיפה ב-20:30, אבל לא יילקחו סיכונים. איתי בן חמו עשוי לפתוח

|
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תערוך מבחן כשירות לשני שחקני ההגנה שלה, מוחמד עלי קמארה וטייריס אסאנטה, לקראת המשחק המסקרן מול מכבי חיפה בסמי עופר הערב (שני, 20:30). השניים לא נטלו חלק מלא באימונים האחרונים בעקבות עומסים ופגיעות קלות, ובצוות המקצועי ימתינו עד הרגע האחרון כדי להכריע אם יוכלו לפתוח בהרכב או לכל הפחות להיכלל בסגל.

במועדון שומרים על אופטימיות זהירה, בעיקר בנוגע לקמארה. גם מצבו של אסאנטה נמצא במעקב צמוד, כאשר ההחלטה לגביו תתקבל לאחר חימום הערב ובהתאם לתחושותיו, אם לא יוכל לשחק איתי בן חמו זוכה לעדיפות להרכב.

המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, מודע לחשיבות המשחק מול היריבה הישירה לצמרת וכאשר הפער מהפסגה כבר צמח זמנית לתשע נקודות, ובצוות הרפואי עושים מאמצים להעמיד לרשותו סגל כמעט מלא. יחד עם זאת, במכבי תל אביב מדגישים כי לא יילקחו סיכונים מיותרים, במיוחד בשלב זה של העונה כשהם בעיצומו של רצף משחקים עמוס.

טייריס אסאנטה (רדאד גטייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
לאזטיץ': "ניצחון אחד לא יוצר מכביזם"

כזכור, מכבי ת״א תגיע גם בסגל חסר למשחק עם חסרונו של רוי רביבו המורחק אותו אמור להחליף נועם בן הרוש, וללא כריסטיאן בליץ׳ שיוכל לחזור ככל הנראה רק לקראת המשחק מול ריינה.

