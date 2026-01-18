ברצלונה רוצה להתקרב לשיא מימי רונאלדיניו

מאז התבוסה 3:0 לצ’לסי, ברצלונה לא עוצרת. הקבוצה של האנזי פליק עומדת על רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות, כולל בדרך לזכייה בסופר קופה, והיא תנסה להמשיך במומנטום גם הערב (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון אנואטה של ריאל סוסיאדד.

ברצלונה רוצה להוסיף ניצחון נוסף לרצף המוצלח שלה, ובכך להגיע ל-12 ניצחונות רצופים, הישג שיהיה השני בטיבו בהיסטוריה של המועדון אחרי 18 הניצחונות ברצף שהשיגה קבוצתו של פרנק רייקארד בעונת 2005/06, אז זכתה בדאבל של אליפות וליגת האלופות עם רונאלדיניו והיתר.

המשחק מול סוסיאדד מגיע על רקע לוח זמנים צפוף, עם שני משחקי ליגת האלופות הקרובים, בפראג מול סלביה ובקאמפ נואו מול קופנהאגן, שמהווים עבור ברצלונה הזדמנות להשיג שש נקודות מתוך שש כדי להיכנס לטופ 8 ולמנוע משחקי חוץ נוספים במפעל האירופי. עובדה זו מציבה אתגר גם מבחינת הרוטציות, וכפי שקרה במשחק הקודם בגביע מול ראסינג בסנטנדר, פליק עשוי לרענן שוב את ההרכב.

ראפיניה (רויטרס)

לצוות המקצועי ישנם כמה שחקנים פצועים או בספק, בראשם ראפיניה שספג חבלה במשחק האחרון וטרם ברור אם יוכל לשחק. פרנקי דה יונג יחזור להרכב אחרי שריצה עונש השעיה ויפתח עם פדרי וככל הנראה פרמין לופס, שאמור להיות מועדף על פני דני אולמו. בהתקפה צפויים לשחק לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד.