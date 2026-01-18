יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:57
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"12 שנה לא האמינו שננצח דרבי ועכשיו האמינו"

אחרי האכזבה בדרבי מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה, מסתכל קדימה: "המועדון עוד יהיה איפה שהוא צריך להיות. מאיימבו? מעשה הרואי, ייעדר לתקופה ארוכה"

|
אליניב ברדה (שחר גרוס)
אליניב ברדה (שחר גרוס)

הפועל תל אביב חוותה את אחד הרגעים הכי קשים שלה ללא ספק בשנים האחרונות, כשהודחה מהגביע בתום דרבי דרמטי במיוחד לאחר דו קרב פנדלים. אין זמן לנשום והפנים כבר קדימה, כאשר לאדומים מחכה מפגש לא פחות קשה כשהם יארחו מחר (שני, 20:00) באצטדיון בלומפילד מול הפועל ב”ש. לקראת המפגש, מאמן הקבוצה אליניב ברדה דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

איך אתה מסכם את המשחק בגביע נגד מכבי תל אביב?
“הודחנו מהגביע בדרך הכי אכזרית שיכולנו להיות מודחים, אבל זה משהו שיצטרך לחזק אותנו. היינו במשחק לכל אורכו, גם לפני וגם אחרי ההרחקה. היינו צריכים לעשות דברים טוב יותר אחרי ההרחקה ופנדלים זה תמיד מזל. גם שם זה נגמר בצורה אכזרית. מכל הבחינות זה הסתיים הכי כואב והכי אכזרי עבורנו. השחקנים לקחו לעצמם את הזמן כי זה לא היה פשוט אחרי האכזבה הגדולה מאוד, ואין לנו זמן לבכות או להתבכיין. מה שהיה היה”.

התאוששתם?
“אין לנו ברירה אחרת. בסופו של דבר בעוד כמה ימים יש לנו עוד משחק. אנחנו צריכים לשים את הדברים בצד עם כל הכאב ולנסות לשמח שוב את הקהל במשחק הבית הבא”.

ברדה: "12 שנה לא האמינו שננצח בדרבי"

אתה שוב פוגש את הפועל באר שבע. איך התחושות?
“כבר היו לנו כמה מפגשים עם הפועל באר שבע לפני שעזבתי. זה תמיד פיקנטי ונחמד, אבל היום אני בהפועל תל אביב ואני רוצה לנצח כל משחק עם הפועל תל אביב”.

האמנתם שאתם יכולים לנצח את הדרבי?
“12 שנה לא האמינו בדרבי ועכשיו האמינו. הדברים שנעשים בשנה-שנה וחצי האחרונות גרמו לכולם להאמין שאנחנו שווים מול שווים מול כל קבוצה בארץ. גם במשחקים בהם לא סיימנו בתוצאות שרצינו היינו שם ותמיד היה חסר לנו משהו קטן. את הדבר הזה אנחנו צריכים ללמוד, לשפר ולהתקדם. המועדון הזה עוד יהיה איפה שהוא צריך להיות”.

הפועל באר שבע תרצה לחזור נגדכם למקום הראשון.
“אמנם באר שבע לא תגיע מהמקום הראשון אבל היא לא מעניינת אותי, מעניינת אותי הקבוצה שלי ואנחנו צריכים לבוא מרוכזים ומפוקסים. אנחנו נצטרך לבוא ולנצח, אני מקווה מאוד שנעשה את זה כדי לפתוח לנו טווח ביטחון בהבטחה של הפלייאוף העליון”.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

איך אתה מסתכל על התהליך שהפועל תל אביב עברה מאז שהגעת?
“אני חושב שמשנה שעברה, מהליגה הלאומית, מקום רביעי בליגה הלאומית, 12 נקודות ממקום שעולים ליגה, להיות היום קבוצת מפתח שיכולה להשפיע ולהיות דומיננטית בפלייאוף העליון. אמנם אנחנו אחרי משחק מאכזב ואכזרי, אבל אנחנו לא שוכחים את הדרך שלנו ולא נסטה ממנה”.

מה מצב הפציעות של פרננד מאיימבו ודורון ליידנר?
“פרננד מאיימבו עשה מעשה הרואי. לשחק עם כתף שבורה, הוא חזר בשביל החברים שלו, בשביל הקבוצה והקהל, כדי שלא נרגיש שאנחנו בשוויון מספרי. הוא ייעדר תקופה ארוכה עכשיו וכל מי שישחק יעשה את הכי טוב שלו. לגבי דורון ליידנר אין לי בשורות, הוא עדיין לא מתאמן עם הקבוצה”.

סתיו טוריאל הוחלף בשלב די מוקדם בדרבי, יש סיבה? ומה מצב ההחלמה של שאנדה סילבה?
“סתיו טוריאל ביקש לצאת הרבה לפני, ניסיתי לסחוב אותו כמה שיכולתי ותוך כדי התקפה הוא התכווץ, אז נאלצנו לעשות חילוף. שאנדה סילבה עבר פציעה רצינית בשריר, משהו מורכב. אני מקווה שהיום הוא יתחיל להתאמן עם הקבוצה באופן מלא ושנוכל להכשיר אותו”.

סתיו טוריאל. "ביקש לצאת הרבה לפני" (רדאד גסתיו טוריאל. "ביקש לצאת הרבה לפני" (רדאד ג'בארה)

התבשרנו היום שאברהם נומה הלך לעולמו.
“אני משתתף בצער המשפחה ובצער הפועל באר שבע. הוא היה אגדה בעיר, תמיד היה עם חיוך ונסך בך אופטימיות. הוא היה אדם מיוחד”.

“כל קבוצה שתגיע לבלומפילד תראה מי זו הפועל תל אביב”

גם מגן ובלם הקבוצה, זיו מורגן, דיבר לקראת הפועל באר שבע.

איך מצב הרוח שלכם אחרי ההפסד בגביע?
“זה היה הפסד מאוד כואב, ראו את זה עלינו השחקנים. הדבר היחיד שאני רוצה כשחקן זה שיגיע עוד משחק. אני רוצה לתקן ולנצח. אני לוקח את הדברים אולי קצת יותר אמוציונלית ורגשית, אבל אני מהר מתעשת ויש לנו משחק עכשיו שאנחנו צריכים לעשות הכל בשביל לנצח, זו הדרך היחידה”.

זיו מורגן מול אלעד מדמון (רועי כפיר)זיו מורגן מול אלעד מדמון (רועי כפיר)

אתם אופטימיים לקראת המשחק?
“אנחנו בבית, אנחנו הפועל תל אביב. כל קבוצה שתגיע לבלומפילד תראה מי זו הפועל תל אביב. אנחנו שווים לכולן”.

מה העמדה שלך?
“לאורך הקריירה שיחקתי ברוב הזמן כמגן, אני בלם עם רגל שמאל. איפה שצריכים אותי אשחק”.

יצא לך להתחבר כבר למרקוס קוקו?
“כשמרקוס קוקו הגיע היה בינינו חיבור. הוא שיחק בקלוז’, הקבוצה שאני הגעתי ממנה. רואים את הניסיון והיכולות שלו, אני בטוח שהוא יתרום לנו המון”.

מרקוס קוקו (רדאד גמרקוס קוקו (רדאד ג'בארה)

לירן רוטמן חווה רגעים קשים אחרי החמצת הפנדל. עודדתם אותו?
“לירן רוטמן שחקן מאוד חזק בפן המנטלי. הוא עבר המון. הוא דמות מאוד מרכזית בחדר ההלבשה. אני חושב שהוא יכול לחזק אותנו יותר מהכל. אני בטוח שהוא לקח את זה בצורה לא נעימה, אבל בסוף אתה בא ומדבר איתו והוא מעביר את הדברים כמו שצריך”.

איך התכוננתם למשחק נגד באר שבע?
“כמו שמתכוננים לכל משחק נגד קבוצה גדולה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */