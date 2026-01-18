ביכולת רעה: הפועל ת״א סחטה ניצחון על נתניה

העיקר הניצחון. במשחק חלש ויכולת ירודה מצד שתי הקבוצות שאופיין בעיקר באיבודי כדור, הפועל תל אביב הצליחה להמשיך ברצף הניצחונות שלה לאחר 66:75 על אליצור נתניה הערב (ראשון) בהיכל מנורה. חניכיו של דימיטריס איטודיס נראו רע, אך התעשתו ברגעי ההכרעה ולקחו ניצחון.

המשחק נפתח בשליטה של המארחת, שבזכות ארבע נקודות כ”א מאת בן טימור וטאי אודיאסה ושתיים נוספות של גינת קבעה 2:10 ואילצה את נתניה לקחת פסק זמן. מעתה ואילך, נתניה נכנסה לעניינים, בעוד קצב צבירת הנקודות של הפועל היה דל. מי שהוביל את היהלומים היה אוטיס פרייז’ר, ובסיום הרבע המארחת הוליכה 14:17.

הרבע השני היה משהו שונה לחלוטין. ים מדר הרבה באיבודי כדור, ויחד עם חדות התקפית של החבורה של אלי רבי, היא הפכה את התוצאה בזכות ריצת 2:12 שכללה שלשות של אור קורנליוס ועמית גרשון. האורחת המשיכה ליטול את המושכות, שמרה על ההובלה המפתיעה שלה ולא אפשרה לשחקניו של איטודיס לחזור. בירידה לחדרי ההלבשה היהלומים הוליכו 32:40 שהשאיר את ההיכל בפליאה.

הרבע השלישי היווה את נקודת המפנה במשחק, כאשר האדומים פתחו אותו בריצת 2:12 בזכות שתי שלשות של מדר. החבורה של איטודיס בנתה לעצמה יתרון, אך היהלומים לא ויתרו, נשארו קרובים ובסיום הרבע השלישי התוצאה הייתה 53:55 מקומי.

הרבע האחרון התחיל בשוויון של שאק ביוקנן, אך נתניה לא ידעה לנצל הזדמנויות והפועל ברחה לה בעזרת שתי שלשות. היהלומים שוב הוכיחו כי הם לא באו לשמש תפאורה, חזרו למשחק, אך זה לא היה מספיק, ויחד עם יותר מדי איבודי כדור הם אפשרו ליריבתה לדהו כל הדרך ל-66:75.

קלעו להפועל תל אביב: ים מדר 16 נקודות ו-8 ריבאונדים, טאי אודיאסה 15 נק’, תומר גינת 14 נק’ ו-6 ריב’, בר טימור 12 נק’ ו-5 אסיסטים, ג’ונתן מוטלי 6 נק’, איש ויינרייט וכריס ג’ונס 5 נק’ כ”א וקולין מלקולם 2 נק’ ו-5 ריב’.

קלעו לאליצור נתניה: קאליל ספיר 16 נקודות, אוטיס פרייז’ר 13 נק’ ו-8 ריבאונדים, אור קורנליוס 11 נק’ ו-5 ריב’, שאק ביוקנן 10 נק’ ו-7 ריב’, עמית גרשון 8 נק’, ניקו קרבאצ'ו 5 נק’ ו-6 ריב’ ואפי טיומקין 3 נק’.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

אלי רבי (חגי מיכאלי)

ג'אמפ בול (חגי מיכאלי)

רבע ראשון: 14:17 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, בר טימור, גיא פליטן, תומר גינת וטאי אודיאסה.

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, עמית גרשון, ניקו קרבאצ'ו, אוטיס פרייז'ר וקאליל ספיר.

המשחק נפתח בשליטה של המארחת, שבזכות ארבע נקודות כ”א מאת אודיאסה וטימור ושתיים נוספות של גינת קבעה 2:10 ואילצה את נתניה לקחת פסק זמן. פרייז’ר נכנס לעניינים עם שש נק’, ושתיים נוספות של אור קורנליוס צימקו ל-14:11. קצב צבירת הנקודות במשחק היה איטי, והסקור בסיומו עמד על 14:17 לזכותה של המארחת באדום.

ים מדר מול שאק ביוקנן (חגי מיכאלי)

ג'יילן ריילי עולה לסל (חגי מיכאלי)

רבע שני: 32:40 לאליצור נתניה

איש ויינרייט וניקו קרבאצ'ו החליפו נקודות בתחילת הרבע, וסל נוסף של ספיר גרם למאמן היווני של המארחת לקחת פסק זמן ולדבר עם שחקניו. שתי שלשות, אחד של גרשון ואחת של קורנליוס בתוספת סל של אפי טיומקין קבעו ריצת 2:12 ושמו את היהלומים מלפנים, 22:26. האורחים המשיכו להיראות מצוין, וספיר עלה למאזן דו ספרתי על נקודות כדי לשמור את קבוצתו ביתרון וללא שום רגיש נחיתות. בתום מחצית ראשונה בלתי צפויה, נתניה ירדה למחצית ביתרון 32:40 לאחר רבע התקפי מצוין שלה, בעוד המארחת של איטודיס הרבתה באיבודי כדור.

גיא פלטין עולה לסל (חגי מיכאלי)

אור קורנליוס ובר טימור (חגי מיכאלי)

ים מדר על הרצפה מוקף בשחקני אליצור נתניה (חגי מיכאלי)

קאליל ספיר עם הכדור (חגי מיכאלי)

רבע שלישי: 53:55 להפועל תל אביב

מדר פתח טוב את החצי השני עם שתי שלשות ואסיסט לאודיאסה, מול שתי נקודות של היריבה, כדי לצמק ל-42:40. גינת הפך את התוצאה וקבע ריצת 2:12 בפתיחת המחצית, אך היהולמים הפכו חזרה ואודיאסה השווה. טימור וגינת העלו את ההפרש לאדום לחמש, 45:50. ביוקנן ופרייז’ר צימקו את התוצאה לקראת הרבע המכריע, 53:55 לאדומים הביתיים.

שאק ביוקנן עולה לזריקה (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

אוטיס פרייז'ר מחפש את חברו (חגי מיכאלי)

רבע רביעי: 66:75 להפועל תל אביב

ביוקנן קבע שוויון בפתיחת הרבע, אך נתניה לא ידעה לנצל הזדמנויות, ושלשה של כריס ג’ונס קבעה 58:64. אחת נוספת של מדר קירבה את האדומים לניצחון כשהשעון הראה פחות משלוש דקות. האורחים שוב הוכיחו כי הם לא באו לשמש תפאורה, וריצה שלהם הקטינה את ההפרש לשלוש עם 1:47 על השעון. הפועל ת”א התעשתה, דהרה עכל הדרךך ל-66:75.