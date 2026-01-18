בן זקן: זה שקר אחד גדול שכל כולו בכוונה תחילה

בעלי מ.ס אשדוד, ג’קי בן זקן, היה אמור להיות מורחק עד העמדתו לדין, זכר לחולצה שלבש נגד איגוד השופטים. לרומת זאת, הוא נכח במשחק קבוצתו מול מכבי בני ריינה (0:0) ובמהלכו התעמת בחריפות עם צוות השיפוט.

בתגובה לכך ולפרסום ב-ONE אמר ג׳קי בן זקן בתגובה: “כל מה שפרסמת זה שקר. נכנסתי בתחילת המשחק דרך חניית ה-VIP, ישבתי כל המשחק ביציע ועם זה בוודאי שאין בעיה. במחצית המשחק נשארתי ביציע וכך בסוף המשחק עד לאחר שירדו השופטים לחדר ההלבשה, בשום שלב לא הייתי קרוב או ליד שופט המשחק. הפרטת האיגוד והזכרת אביו של השופט זה שקר אחד גדול שכל כולו בכוונה תחילה”.

על פי דו"ח שופט המשחק, שניר לוי, כבר במחצית המשחק נמסר לו על ידי עוזר השופט עומר ברבירו, ובהמשך גם על ידי משקיף המשחק איציק כהן, כי בן זקן קרא לעברו מספר פעמים קריאות פוגעניות. בין היתר צוטט אומר: “אתה חתיכת אפס”, “אתה שופט בושה”, “אתה טוב רק בלתת הרצאות”, ואף: “אני אדאג להפריט את איגוד השופטים”.

ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)

בדו"ח המשקיף איציק כהן נכתב כי עוד עם הגעתו למגרש, כשלוש שעות לפני המשחק, תזכר את מנהל מ.ס אשדוד, אדיר טובול, כי בן זקן מורחק ואסור לו לשהות באזור המנהרה, חדרי ההלבשה וכר הדשא. למרות זאת, בפועל בן זקן נכנס לחדר ההלבשה של קבוצתו לפני פתיחת המשחק, בזמן שהשחקנים והצוות המקצועי שהו במקום.

עוד מציין המשקיף כי במהלך כל המשחק כאשר שופט המשחק שרק לעבירות כנגד מ.ס אשדוד, בן זקן צעק לעברו קריאות ובין היתר: “אתה שופט בושה אתה ואבא שלך” (אביו של שניר לוי הוא שופט העבר, מאיר לוי), “אתה בושה וחרפה”, “אני יבוא (טעות במקור, ג.ל.) בחשבון איתך ועם כל איגוד השופטים”, וכן: “אני יעשה הפרטה (טעות במקור, ג.ל.) לאיגוד השופטים” ו“אתה טוב בהרצאות מאשר לשפוט”.