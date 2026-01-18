יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:26
מכבי ת"א
שער שגיב יחזקאל (52)
בישול בישול: קרווין אנדראדה
דקה 85
3 1
שופט: גל לייבוביץ
שער מיכאל אוחנה (45)
בישול בישול: נבות רטנר
שער גיא מלמד (79)
בישול בישול: פייר קורנו
שער קנג'י חורה (81)
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 18/01/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)

יש משחקים בליגת העל, יש משחקים גדולים בליגת העל, ויש משחקים שהם מעבר לגדולים בליגה הזו. בשעה זו אחד המפגשים הכי יוקרתיים שיש לכדורגל הישראלי להציע מתקיים לו, כאשר אצטדיון סמי עופר מארח קרב לוהט במיוחד בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-19.

הירוקים ממשיכים את מגמת השיפור תחת ברק בכר משבוע לשבוע, כאשר המאמן עם הפסד אחד בלבד בקדנציה השלישית שלו בכרמל, ובמפגש האחרון שלו וחניכיו הם העפילו לרבע גמר גביע המדינה, אחרי שניצחו 0:1 את רעננה משער מאוחר של גיא מלמד.

מהצד השני, האלופה עלתה גם כן לשמונה האחרונות במפעל המשני בישראל, והיא עשתה זאת אחרי דרמה מטורפת ודו קרב פנדלים היסטורי נגד הפועל תל אביב. הצהובים יודעים שהפסד בסמי עופר והיריבה הגדולה בירוק תתקרב אליהם עד כדי ארבע נקודות.

שני הצדדים כבר נפגשו העונה במסגרת הסיבוב הראשון בליגת העל, כאשר אז בבלומפילד זה נגמר עם 1:1 מותח במיוחד. איתמר נוי העלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה ה-47, אבל ג’ורג’ה יובאנוביץ’, שלבש את המדים הצהובים בעברו, סחט חלוקת נקודות בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.

מחצית שניה
  • '73
  • החמצה
  • שני המחליפים בשיתוף פעולה. סייד אבו פרחי מצא את דור פרץ, ששלח חץ לפינה הרחוקה, אך ירמקוב ירד נהדר והדף הצידה
  • '68
  • חילוף
  • דור פרץ עלה במקום קרווין אנדרדה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול גם של ז'רקו לאזטיץ'. אלעד מדמון יצא, סייד אבו פרחי נכנס
ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)
  • '58
  • חילוף
  • כובש השער מיכאל אוחנה פינה את מקומו לטריבנטה סטיוארט
  • '58
  • חילוף
  • חילוף כפול של ברק בכר. קני סייף יצא, סילבה קאני נכנס
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • הליו וארלה ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם שגיב יחזקאל (עמרי שטיין)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם שגיב יחזקאל (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל רץ לחגוג (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל רץ לחגוג (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל בועט לשער (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל בועט לשער (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל מהתל בפייר קורנו (עמרי שטיין)שגיב יחזקאל מהתל בפייר קורנו (עמרי שטיין)
  • '52
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: איזה קצב. שגיב יחזקאל נשלח למצב ענק, אך סחט הצלה מהשוער. הכדור חזר לאנדרדה, שהוריד שוב לכנף הימני, שהפעם לא התבלבל ונעץ את הכדור בפינה הרחוקה
  • '47
  • החמצה
  • איזו החמצה של מכבי תל אביב. כדור הורם לראשו של אנדרדה, שנגח בטעות אחורה לכיוון עידו שחר, שהפציץ לכיוון המסגרת. גיאורגי ירמקוב הדף לקרן
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מחצית של ז'רקו לאזטיץ'. הייטור עלה במקום מוחמד עלי קמארה
מחצית ראשונה
  • '45+9
  • החמצה
  • זה היה צריך להיות השני של חיפה! קני סייף מצא את עצמו פנוי לחלוטין לנגיחה ברחבה, אך הוא סחט הצלה גדולה ממליקה
איתי בן חמו מאוכזב (עמרי שטיין)איתי בן חמו מאוכזב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה בטירוף (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה בטירוף (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה חוגג(עמרי שטיין)מיכאל אוחנה חוגג(עמרי שטיין)
  • '45+3
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: זה היה באוויר וזה הגיע! נבות רטנר נגח כדור לעבר מיכאל אוחנה, שבהתחלה היה נראה כמי שבנבדל, אך איתי בן חמו שבר אותו והקשר של הירוקים סיים פנימה מקרוב
אלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד ג'בארה)אלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד ג'בארה)
אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)
  • '41
  • חילוף
  • מכת הפציעות עברה צד. אלעד אמיר פינה את מקומו לשון גולדברג כשהוא ממרר בבכי
  • '36
  • החמצה
  • מצב ראשון של מכבי ת"א. שגיב יחזקאל ניסה לאיים מרחוק עם רגל שמאל, הכדור שלו הלך גבוה
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • משחק אגרסיבי בסמי עופר. קרווין אנדרדה קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '30
  • החמצה
  • הירוקים המשיכו בשלהם. נבות רטנר ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, הכדור הלך לידיים של אופק מליקה
אושר דוידה (עמרי שטיין)אושר דוידה (עמרי שטיין)
אושר דוידה (עמרי שטיין)אושר דוידה (עמרי שטיין)
אושר דוידה על הדשא (עמרי שטיין)אושר דוידה על הדשא (עמרי שטיין)
  • '30
  • חילוף
  • מכת הפציעות נמשכה בצד הצהוב. אושר דוידה לא היה יכול להמשיך, שגיב יחזקאל החליף אותו
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • קני סייף ראה את הכרטיס הצהוב
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • המוצהב הראשון במשחק היה איסוף סיסוקו
טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)
טייריס אסאנטה על הדשא (עמרי שטיין)טייריס אסאנטה על הדשא (עמרי שטיין)
טייריס אסאנטה נפצע (עמרי שטיין)טייריס אסאנטה נפצע (עמרי שטיין)
  • '19
  • חילוף
  • מכה למכבי ת”א. טייריס אסאנטה נפצע בשלב מוקדם והוחלף על ידי רז שלמה
  • '18
  • החמצה
  • מכבי חיפה בטירוף. מיכאל אוחנה נשלח קדימה ובעט כדור לקורה מזווית לא קלה
סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)
סדריק דון הגיע לעודד (עמרי שטיין)סדריק דון הגיע לעודד (עמרי שטיין)
  • '15
  • החמצה
  • איזה מצב של מכבי חיפה! יילה בטאיי העביר כדור רוחב גדול לגיא מלמד, ששלח ממצב קורץ בעיטה שפספסה במעט את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ הוציא את המשחק הענק בסמי עופר לדרך!
