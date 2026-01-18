דורון בן דור
|
18/01/2026 20:30
מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)
יש משחקים בליגת העל, יש משחקים גדולים בליגת העל, ויש משחקים שהם מעבר לגדולים בליגה הזו. בשעה זו אחד המפגשים הכי יוקרתיים שיש לכדורגל הישראלי להציע מתקיים לו, כאשר אצטדיון סמי עופר מארח קרב לוהט במיוחד בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-19.
הירוקים ממשיכים את מגמת השיפור תחת ברק בכר משבוע לשבוע, כאשר המאמן עם הפסד אחד בלבד בקדנציה השלישית שלו בכרמל, ובמפגש האחרון שלו וחניכיו הם העפילו לרבע גמר גביע המדינה, אחרי שניצחו 0:1 את רעננה משער מאוחר של גיא מלמד.
מהצד השני, האלופה עלתה גם כן לשמונה האחרונות במפעל המשני בישראל, והיא עשתה זאת אחרי דרמה מטורפת ודו קרב פנדלים היסטורי נגד הפועל תל אביב. הצהובים יודעים שהפסד בסמי עופר והיריבה הגדולה בירוק תתקרב אליהם עד כדי ארבע נקודות.
שני הצדדים כבר נפגשו העונה במסגרת הסיבוב הראשון בליגת העל, כאשר אז בבלומפילד זה נגמר עם 1:1 מותח במיוחד. איתמר נוי העלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה ה-47, אבל ג’ורג’ה יובאנוביץ’, שלבש את המדים הצהובים בעברו, סחט חלוקת נקודות בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.
מחצית שניה
-
'73
- שני המחליפים בשיתוף פעולה. סייד אבו פרחי מצא את דור פרץ, ששלח חץ לפינה הרחוקה, אך ירמקוב ירד נהדר והדף הצידה
-
'68
- דור פרץ עלה במקום קרווין אנדרדה
-
'68
- חילוף כפול גם של ז'רקו לאזטיץ'. אלעד מדמון יצא, סייד אבו פרחי נכנס
-
'58
- כובש השער מיכאל אוחנה פינה את מקומו לטריבנטה סטיוארט
-
'58
- חילוף כפול של ברק בכר. קני סייף יצא, סילבה קאני נכנס
-
'56
- הליו וארלה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'52
- שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: איזה קצב. שגיב יחזקאל נשלח למצב ענק, אך סחט הצלה מהשוער. הכדור חזר לאנדרדה, שהוריד שוב לכנף הימני, שהפעם לא התבלבל ונעץ את הכדור בפינה הרחוקה
-
'47
- איזו החמצה של מכבי תל אביב. כדור הורם לראשו של אנדרדה, שנגח בטעות אחורה לכיוון עידו שחר, שהפציץ לכיוון המסגרת. גיאורגי ירמקוב הדף לקרן
-
'46
- חילוף מחצית של ז'רקו לאזטיץ'. הייטור עלה במקום מוחמד עלי קמארה
מחצית ראשונה
-
'45+9
- זה היה צריך להיות השני של חיפה! קני סייף מצא את עצמו פנוי לחלוטין לנגיחה ברחבה, אך הוא סחט הצלה גדולה ממליקה
-
'45+3
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: זה היה באוויר וזה הגיע! נבות רטנר נגח כדור לעבר מיכאל אוחנה, שבהתחלה היה נראה כמי שבנבדל, אך איתי בן חמו שבר אותו והקשר של הירוקים סיים פנימה מקרוב
-
'41
- מכת הפציעות עברה צד. אלעד אמיר פינה את מקומו לשון גולדברג כשהוא ממרר בבכי
-
'36
- מצב ראשון של מכבי ת"א. שגיב יחזקאל ניסה לאיים מרחוק עם רגל שמאל, הכדור שלו הלך גבוה
-
'32
- משחק אגרסיבי בסמי עופר. קרווין אנדרדה קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'30
- הירוקים המשיכו בשלהם. נבות רטנר ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, הכדור הלך לידיים של אופק מליקה
-
'30
- מכת הפציעות נמשכה בצד הצהוב. אושר דוידה לא היה יכול להמשיך, שגיב יחזקאל החליף אותו
-
'29
- קני סייף ראה את הכרטיס הצהוב
-
'26
- המוצהב הראשון במשחק היה איסוף סיסוקו
-
'19
- מכה למכבי ת”א. טייריס אסאנטה נפצע בשלב מוקדם והוחלף על ידי רז שלמה
-
'18
- מכבי חיפה בטירוף. מיכאל אוחנה נשלח קדימה ובעט כדור לקורה מזווית לא קלה
-
'15
- איזה מצב של מכבי חיפה! יילה בטאיי העביר כדור רוחב גדול לגיא מלמד, ששלח ממצב קורץ בעיטה שפספסה במעט את המסגרת
-
'1
- השופט גל לייבוביץ הוציא את המשחק הענק בסמי עופר לדרך!