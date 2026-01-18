"אוהב לנצח משחקים, כל צעד מוקדש לאבא שלי"

בבני סכנין יכולים היו להתמוגג אתמול (שבת) משער הניצחון 1:2 מול מכבי נתניה, כאשר הקשר, מוסטפא שייח יוסף, כבש ומוכיח כל פעם מחדש שהאמונה, ההתעקשות וההוכחה על הדשא משתלמים.

מדובר בשחקן שהגיע מהליגה הלאומית אחרי עונה גדולה בכפר סבא. מאמנים ומקבלי החלטות בליגת העל בדקו, וחלקם ויתרו. היו מי שחשבו שהוא לא מספיק טוב לרמה הזו, אבל שייח יוסף לא ויתר, אלא להיפך. מקורביו מספרים שלמרות הצעות כספיות מהליגה הלאומית, “הוא התעקש להגשים את המטרה ולהגיע לליגת העל. האמונה העצמית שלו הייתה חזקה מהכל, הוא ידע שהוא שייך לשם, גם כשזה לא היה מובן מאליו”.

מי שראה את הפוטנציאל ראשון ונתן לו את הבמה, היה שרון מימר. בתחילת העונה השחקן לא שיחק שבעה מחזורים, חיכה להזדמנות, שמר על מקצוענות, המשיך לעבוד וכשהרגע הגיע, הוא לקח אותו בשתי ידיים. היום, מוסטפא שייח יוסף הוא חלק אינטגרלי מבני סכנין. “מדובר על אמונה שלא נשברה, על התעקשות להגיע לליגת העל, ועל מאמן שנתן אמון. היום, הוא קוטף את הפירות ומוכיח: בליגת העל לא קובעים לפי תדמית, אלא לפי ביצועים”, הוסיפו מקורביו.

שחקני בני סכנין לא יודעים את נפשם מאושר (עמרי שטיין)

שייח יוסף עצמו, המכונה סטוף, אמר אחרי המשחק: “הכל מלמעלה. אני בן אדם רגיש, כל דבר שאני עושה ומשמח את המשפחה. אני מתרגל, אני מבקש מאלוהים שייתן לי להגשים את החלומות שלי ושל אבא. כל צעד בחיים מוקדש לאבא, אני אוהב לשחק כדורגל, אוהב לנצח משחקים. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק, הכל מבחינתנו, העיקר להישאר בליגה, אבל אם המקום שלנו בפלייאוף העליון אז נהיה”.

המאמן, שרון מימר, אמר: “פלייאוף עליון לא עושים בדיבורים, אלא במעשים. אם יהיה פלייאוף עליון זה יהיה משהו אדיר, אבל נצטרך להביא שני שחקנים כדי להגדיל את הסיכוי. הסגל שלנו לא מושלם, זה רק מעצים את מה שהשחקנים האלה עושים, יש הרבה בעיות, אנחנו מתעסקים רק בחיובי ולא רק בשלילי, מתכוננים תמיד רק עם האנרגיות החיוביות”.