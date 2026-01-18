יום ראשון, 18.01.2026 שעה 09:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

ג'קי בן זקן ללוי: "אתה חתיכת אפס, שופט בושה"

בעלי אשדוד נכח במשחק מול ריינה למרות שהיה מורחק, נכנס לחדר ההלבשה וקרא לעבר שניר לוי: "שופט בושה - אתה ואבא שלך", "אדאג להפריט את האיגוד"

ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה נגד האיגוד (שחר גרוס)
ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה נגד האיגוד (שחר גרוס)

בעלי מ.ס אשדוד, ג'קי בן זקן, ממשיך לעמוד במרכז סערה משמעתית. למרות שהוא מורחק מפעילות עד העמדתו לדין בעקבות החולצה שלבש נגד איגוד השופטים, בן זקן נכח בסוף השבוע במשחק קבוצתו מול בני ריינה (0:0) ובמהלכו התעמת באופן חריף עם צוות השיפוט.

על פי דו"ח שופט המשחק, שניר לוי, כבר במחצית המשחק נמסר לו על ידי עוזר השופט עומר ברבירו, ובהמשך גם על ידי משקיף המשחק איציק כהן, כי בן זקן קרא לעברו מספר פעמים קריאות פוגעניות. בין היתר צוטט אומר: “אתה חתיכת אפס”, “אתה שופט בושה”, “אתה טוב רק בלתת הרצאות”, ואף: “אני אדאג להפריט את איגוד השופטים”.

בדו"ח המשקיף איציק כהן נכתב כי עוד עם הגעתו למגרש, כשלוש שעות לפני המשחק, תזכר את מנהל מ.ס אשדוד, אדיר טובול, כי בן זקן מורחק ואסור לו לשהות באזור המנהרה, חדרי ההלבשה וכר הדשא. למרות זאת, בפועל בן זקן נכנס לחדר ההלבשה של קבוצתו לפני פתיחת המשחק, בזמן שהשחקנים והצוות המקצועי שהו במקום.

שניר לוי מוציא כרטיס צהוב לאבישי כהן (חגשניר לוי מוציא כרטיס צהוב לאבישי כהן (חג'אג' רחאל)

עוד מציין המשקיף כי במהלך כל המשחק כאשר שופט המשחק שרק לעבירות כנגד מ.ס אשדוד, בן זקן צעק לעברו קריאות ובין היתר: “אתה שופט בושה אתה ואבא שלך” (אביו של שניר לוי הוא שופט העבר, מאיר לוי), “אתה בושה וחרפה”, “אני יבוא (טעות במקור, ג.ל.) בחשבון איתך ועם כל איגוד השופטים”, וכן: “אני יעשה הפרטה (טעות במקור, ג.ל.) לאיגוד השופטים” ו“אתה טוב בהרצאות מאשר לשפוט”.

לאור הממצאים החמורים בדו"חות הרשמיים, צפויה הפרשה להגיע שוב לדיון אצל הגורמים המשמעתיים בהתאחדות לכדורגל, כאשר בעלי מ.ס אשדוד עלול לעמוד בפני ענישה נוספת.

