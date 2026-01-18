"אוסקר היה חסר מזל ואיבד יותר מדי כדורים"

אחרי ההשפלה בגביע ההולנדי עם תבוסה 6:0 לאלקמאר, העונה המאכזבת של אייאקס נמשכה אתמול (שבת) עם 2:2 מול גו אהד איגלס. אוסקר גלוך לא פתח בהרכב ורק נכנס כמחליף בדקה ה-84, ולא הצליח להושיע.

מאמן אייאקס, פרד חרים, התייחס בסיום למספר 10 והסביר כי עומס המשחקים כופה רוטציה: “אנחנו משחקים המון בתקופה הזו ולכן חייבים לתת מנוחה לשחקנים. מעבר לכך, אוסקר היה קצת חסר מזל בשני המשחקים האחרונים ואיבד יותר מדי כדורים, וזה משהו שאנחנו לוקחים בחשבון בקבלת ההחלטות”.

נושא נוסף שעלה הוא הלחץ על הכדור, שבדקות מסוימות פשוט לא עבד. חרים ניסה להסביר: “יש כאן אלמנט של עצבנות שמחלחל, וזה לא טוב. אנחנו צריכים שחקנים שיידעו לכוון אחרים על המגרש, שייתנו ביטחון ויגידו שאפשר לצאת קדימה וללחוץ. זה משהו שחסר לנו כרגע”.

המאמן אף הצביע על בעיית עומק בכל הקשור למנהיגות: “חסר לנו ניסיון. לא כולם חייבים להיות שחקנים שמנהלים אחרים, אבל ברמה הזו אתה חייב לתקשר ולהוביל אחד את השני. כשזה קורה, המשחק הופך להרבה יותר פשוט”. לדבריו, הסגל הצעיר מתקשה ברגעים שבהם הדברים לא הולכים חלק.

פרד חרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

חרים נשאל גם על הביקורת כי עקרונות בסיסיים נעלמים מהמשחק של אייאקס. המאמן השיב: “אלה השחקנים שיש לנו כרגע, ויש בהם הרבה איכות. אבל כשאנחנו נכנסים ללחץ או כשהמשחק פחות זורם, חלקם מתעסקים יותר מדי בעצמם. בהתחשב בגילים, זה לא מפתיע”.

לשאלה האם העביר להנהלה מסר ברור על הצורך בצירוף שחקן שינהיג את אייאקס, השיב חרים בכנות: “כולנו יודעים כבר זמן רב מה חסר. אם זה אפשרי ואם זה יקרה בפועל, ימים יגידו”.

לסיום, התייחס המאמן להיררכיה בסגל, שנפגעה בעקבות פציעותיהם של ואוט וחהורסט וסטיבן ברחהאוס, וכן עזיבתם של שחקנים מנוסים בקיץ. “יש שחקנים צעירים שצריכים לקחת יותר אחריות”, אמר, “יש לנו את דייבי קלאסן שיודע להוביל, אבל אידאלית אתה רוצה שחקן כזה בכל חוליה. זה מקל מאוד על הקבוצה כולה”.