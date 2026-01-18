חיפה עשויה להשאיל את פדראו או יובאנוביץ'

במכבי חיפה ממשיכים לבנות ולתכנן את סגל הקבוצה לקראת החלק השני והמכריע של העונה ובמחשבה לבנות במועדון תלכיד שיכול לשדרג את הקבוצה לעונה הבאה. להוציא את סדריק דון שאמור להיפגש היום (ראשון) עם ראשי המועדון ולחתום על החוזה החדש ל-4.5 או 5 שנים תמורת 1.5 מיליון אירו וברוניניו מולו מתנהל מו"מ מתקדם שצפוי להסגר בשבוע הקרוב, ייתכנו שינויים נוספים.

בחיפה שוקלים להשאיל או לשחרר את פדראו או ג'ורג'ה יובאנוביץ' לטובת זר נוסף, ככל הנראה בתפקיד הכנף, שכן ברוניניו יכול לשחק כ-10 ודון יכול לשחק גם הוא במגוון תפקידים.

בחיפה עוקבים אחרי מצבם של פדראו ויובאנוביץ' שטרם התאוששו מפציעות ולא ממש מעודדים נכון לעכשיו מקצב החלמתם, מה שמעלה את האפשרות להביא זר אחד במקום אחד מהשניים וזאת ללא קשר להשאלתו הצפויה של מתיאס נהואל.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

מדובר למעשה במהפכה של ממש בינואר שלא מותירה ספק לגבי הכישלון בבניית הקבוצה בתחילת העונה, שבגללה מכבי חיפה לא נאבקת השנה על האליפות. מצד שני, עם כל השינויים שנעשים כולל הצערת הקבוצה עם שחקנים מוכשרים, חיפה יכולה להתמודד על הכרטיס לאירופה דרך המקום השלישי ועל זכייה בגביע המדינה, שזאת המטרה העיקרית למעשה שנותרה לקבוצה.

במקביל לכך, הסגל של חיפה אמור להצטמצם בשני שחקנים נוספים: גוני נאור שנמצא במו"מ מול לאריסה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, וסוף פודגוראנו שנגרע מהסגל שוב ושוב, ואמור להבין שאינו בתוכניות המקצועיות.