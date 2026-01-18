אליפות אוסטרליה החלה: זברב איבד מערכה ועלה

עולם הטניס חוגג בגדול ארבע פעמים בשנה והפעם הראשונה לשנת 2026 יצא לה לדרך הלילה (בין שבת לראשון). הגראנד סלאם הראשון של השנה החל לו בדמות אליפות אוסטרליה הפתוחה, עם מספר תוצאות מעניינות ובעיקר חגיגה גדולה בענף הצהוב.

במוקד, סאשה זברב (מדורג 3) איבד מערכה, אבל עלה לסיבוב השני עם 7:6, 1:6, 4:6, 2:6 על גבריאל דיאלו (41), כשגם פלביו קובולי (20) העפיל עם 6:7, 4:6, 1:6 על ארתור פרי (185). בנוסף עלו: תומאס אצ’ברי (61) שהדיח את מיומיר קצ’מנאנוביץ’ (59), קורנטין מוטט (34) שהעפיל ע”ח טריסן שולקאטה (97) ופרנסיסקו קרונדולו (20) ע”ח זיזן ז’אנג (362).

בנשים, ג’סמין פאוליני (7) גברה 1:6, 2:6 במערכות על אליאכסנדרה ססנוביץ’ (102), אלינה סביטולינה (12) ניצחה 4:6, 1:6 במערכות את כריסטינה בוקשה (51) ודאיינה יסטרמסקה (27) רשמה 4:6, 5:7 במערכות על אלנה רוסה (79). עוד עלו: טליה גיבסון (119) ע”ח אנה בלינקובה (62), יוליה פוטינטסבה (105) ע”ח ביאטריז חדאד מיה (59), מריה סקארי (52) ע”ח לאוליה ג’יאנג’יאן (101) וקטי מקנלי (83) ע”ח הימנו סקטסומה (140).