"הלם בריאל, הם חשבו שהבוז יהיה כמה דקות"

ריאל מדריד חזרה לנצח עם 0:2 אתמול (שבת) על לבאנטה בסנטיאגו ברנבאו, אבל בבירת ספרד אפשר להגיד שיש הכל למעט שקט. לאורך כל המשחק כבר מהחימום ועד לסיום הקהל סיפק קריאות בוז צורמות למועדון, לפלורנטינו פרס, לשחקנים ובפרט לוויניסיוס, ג’וד בלינגהאם ופדריקו ואלוורדה, במפגש סוער מאוד שבקושי יזכרו ממנו את הנקודות.

השער הבוקר ב’מארקה’ זעק: “שורה היסטורית”, בהתייחס לשורות האוהדים במפגש. “לפני תחילת המשחק ובמהלך ההתמודדות, רוב השריקות כוונו לפלורנטינו, ויניסיוס, בלינגהאם, קמאבינגה ו-ואלוורדה”. ב’אס’ הלכו על: “שריקה והקלה”, והרחיבו: “ארדה גולר ושערים של אמבפה ואסנסיו הצילו את ריאל בחצי השני. מחצית ראשונה נוראית, קריאות בוז ומטפחות מנופפות”.

ב’קופ’ הספרדי מדווחים שאנשי ריאל מדריד, מההנהלה ועד לשחקנים, עצובים מאוד ובהלם ממה שקרה בברנבאו. לפי הטענות, כולם במועדון חשבו שהבוז יהיה בהתחלה ולא במשך 90 דקות, ויש גם תחושה במועדון שהקהל עם הקבוצה רק בתקופות טובות, ויוצאים נגד המועדון ברגעים קשים במקום לתמוך בכולם ולהיות ביחד.

ארדה אותה: גולר הצטיין, ריאל חזרה לנצח

באתר אף ציטטו גורם במועדון: “מי שמוחא לנו כפיים רק בתהילה ונעלם בהפסדים, הוא לא אחד משלנו ואף פעם לא יהיה”. בריאל מדריד מודאגים שקריאות הבוז ישפיעו על ויניסיוס בסאגת הארכת החוזה, ובינתיים הברזילאי, שנתפס בוכה בעקבות המצב לפני שריקת הפתיחה, העלה סטורי כרגיל עם חולצה ועליה רשום 350, לציון 350 הופעות שלו אצל הבלאנקוס.

אגב, מספר אוהדים עצרו את הרכב של ויניסיוס כשהוא יצא מהאצטדיון ועודדו אותו: “אנחנו איתך עד הסוף”, “היית ואתה עדיין הטוב ביותר”, “לעולם לא נשכח מה עשית עבור המועדון הזה”, “אתה תחזור מזה חזק מתמיד”, היו חלק מהקריאות שצעקו לו כשהיה במכונית שלו. ארבלואה אמר עליו: “ויני נתן לריאל זכיות באלופות, כל כך הרבה רגעים, הוא לקח את הקבוצה עליו עוד כילד, נעבוד קשה כדי לתת לו את הכדור כמה שיותר, יודעים למה הוא מסוגל”.