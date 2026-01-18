"היינו חלק מהמשחק, זו נקודה טובה להמשך"

הפועל חולון פתחה אתמול (שבת) את הסיבוב השני של ליגת העל עם הפסד ביתי 88:83 למכבי תל אביב, שהוריד את חניכיו של יואב שמיר למקום השישי בטבלה כשבמאזנה שמונה ניצחונות אל מול שישה הפסדים. הסגולים פתחו את ההתמודדות לא טוב, במה שאפילו הזכיר את המשחק נגד הפועל תל אביב.

רק שהפעם, בשונה מאותו המשחק, חולוניה הגיבה וההמשך היה כאמור שונה לחלוטין, אם כי לא התוצאה. הקבוצה תמריא הבוקר לוילנה שם תפגוש את אדאמה סונוגו שאמור להצטרף לקבוצה, אם כי הדברים כרגע מסובכים יחסית.

תחילה, שחקן הרכש המיועד סיכם בהפועל חולון וחתם, אך ישנן שתי תסבוכות: הראשונה קשורה לענייני הויזה והשני הוא מכתב השחרור מטרפאני שארק. המועדון האיטלקי נמצא בסיבוכים מול הליגה, שהתפתחו גם למישורים משפטיים.

שחקני הפועל חולון בפארסה מול טרפאני שארק (צילום מסך)

כדי שהקבוצה תעניק לשחקן את מכתב השחרור כפי שמספרים בסביבת הקבוצה, הוא צריך לחתום להם שהוא מוותר בעצם על כל חוב שיש למועדון אליו. לצד זאת, הדרך השנייה היא לפנות לפיב״א כדי שבארגון יעניקו את השחרור לשחקן, אך גם כאן צריכים להמתין מספר ימים לפני שהם יכולים להתערב בסיפור.

הסיפור עם סונוגו אמור להסתיים בטווח הזמן המיידי לכאן או לכאן, ובכל הנוגע למשחק מול ריטאס וילנה כאמור לא ברור עדיין אם יוכל לקחת חלק בו. היה והויזה תתקבל בזמן העסקה כמובן תושלם, חולון תקבל לשורותיה את מי שזכה באליפות המכללות ב-2023 עם אוניברסיטת קונטיקט.

חזרה למשחק, ואפילו לתחילתו. במועדון היה חשש של ממש לקראת המפגש נגד עודד קטש וחניכיו לאור המשחק הקודם של הקבוצה נגד קבוצה מתל אביב, אז התוצאה הייתה תבוסה משפילה ב-54 הפרש שלאחריה בחולוניה פיטרו את דני פרנקו. הפתיחה כמובן העלתה זיכרונות לא נעימים בלשון המעטה, שכן הצהובים רצו בפתיחה ל-2:14, רק שהפעם הייתה תגובה ובמועדון הודו שבהחלט היו להם כמה דברים לקחת מהמשחק.

חולוניה הצליחה להפוך את התוצאה כבר ברבע הראשון ולהוביל גם ברבע השני, אך בסופו של דבר הפסידה את המשחק בערב שבו חניכיו של שמיר הובסו בקרב על הלוחות. לצד זאת, הקבוצה הראתה אופי ומלחמה כאשר הצליחה לחזור כל פעם מחדש למשחק. במהלך המשחק כאב הראש של שמיר רק הלך והחמיר, לאחר שעידן זלמנסון ירד מהפרקט כאשר הוא מדדה על רגלו.

עידן זלמנסון (רועי כפיר)

השחקן עצמו אמר למאמנו, כפי שהאחרון סיפר במסיבת העיתונאים, כי הוא אמר שהוא בסדר והציפייה היא שהוא ייקח חלק במשחק מול ריטאס וילנה ביום שלישי הקרוב. מאמן הקבוצה יואב שמיר דיבר לתקשורת לאחר המשחק: "התפתח משחק שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. משחק מול קבוצה טובה, לא יודע אם להגיד שכדורסל ברמה הכי גבוהה, אבל כדורסל שרוצים לראות, מאמץ ומהלכים”.

המאמן המשיך: “היינו חלק מהמשחק הזה. משחק הבית האחרון שלנו הוציא אותנו קצת מהאיזון הזה, או מהיכולת להיות חלק מזה. שמח שלמרות החיסורים ולמרות ההרכבים המיוחדים שהיו על המגרש, היינו חלק מהמשחק הזה. אני לא אוהב להפסיד אף משחק, אין בזה נחמה ששיחקנו טוב, אבל זה נקודה טובה להמשיך ממנה הלאה.

“כדורסל הוא משחק דינמי. בין אם אתה נכנס לפיגור בהתחלה, או שצריך לסגור הפרש במהלך המשחק, זו דינמיקה של משחק. ברגע שזה קרה, גם אני בתור מאמן מנחה את השחקנים לעשות משהו. חשוב איך הקבוצה מגיבה. אחד הדברים שהיה חשוב לנו זה להתחיל לקחת אחריות על הדברים שקורים, גם אם הם לא קורים לפי התכנון.

עודד קטש ויואב שמיר (רועי כפיר)

“תמיד יש ריצות וצריך לדעת להגיב אליהם. זה שלא רדפנו כל המשחק, נתן לנו את ההרגשה שהיו דקות לא טובות בהתחלה, אבל הרבע נגמר בנקודה רק. עשינו את הפעולות הנכונות כדי לחזור ולהיות שם”. לגבי הפציעה של זלמנסון אמר: “זלי נקע את הקרסול, הוא אומר לי שהוא יהיה בסדר. אני לא מכיר אותו בתור מישהו שמפסיד משחקים”.

שמיר התייחס גם לרכש החדש: “דרין גרין לא הפתיע אותי, מה שהפתיע אותי שהיו לו זריקות טובות שלא נכנסו. הוא הוסיף לנו אפשרויות בהתקפה שלא היו לנו. אני מאוד מרוצה ממנו. בחור נהדר שבא ללמוד ולהתקדם, עם רעב להצליח".

דמיון רוסר גם דיבר בסיום: "אנחנו מרגישים שאנחנו קבוצה ששייכת לצמרת הליגה הזאת. רצינו להראות לאוהדים אחרי ההפסד הקודם בליגה הזאת שאנחנו טובים, היינו קצרים אבל היינו קרובים. כדורסל זה משחק של ריצות, וגם אם הם פותחים עליך חזק יש עוד הרבה דקות לחזור.

דמיון רוסר שומר על ג'ימי קלארק (רועי כפיר)

“פיגור של 10 נקודות זה כלום, אנחנו ממשיכים להילחם, לא משנה כלום. הוורסטיליות שלי יכולה לעזור לקבוצה. אני עושה את מה שהקבוצה צריכה, לא היה לנו רכז, והיינו קטנים, אז נתתי את מה שאני יכול לקבוצה".