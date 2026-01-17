יום שבת, 17.01.2026 שעה 23:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2224-2120אוססונה11
2222-1619ראיו וייקאנו12
2127-2419ריאל סוסיאדד13
2130-2420מיורקה14
2125-1519חטאפה15
2030-2419סביליה16
1924-1619אלאבס17
1731-1819ולנסיה18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

בקטלוניה פרסמו: אוריין גורן יוכל להחליף את דרו

הכישרון הספרדי בן ה-18 בדרך החוצה מברצלונה ובתקשורת המקומית העלו את שמו של הישראלי בתור מי שיוכל להחליף אותו בקבוצה: "קשר טכני, מהיר והתקפי"

|
אוריין גורן (IMAGO)
אוריין גורן (IMAGO)

בעוד שעזיבתו של דרו פרננדס בן ה-18 מברצלונה מתקרבת, בקטלוניה עוסקים במי יהיה זה שיחליף את מקומו בקבוצה. ב’מונדו דפורטיבו’ ערכו כתבה מקיפה על “התכשיטים שיכולים למלא את החלל של דרו”, שם ניתן למצוא את שמו של אוריין גורן, הקשר הישראלי בן ה-16 שמשחק בנוער של ברצלונה ומעורר עניין. 

דרו מתקרב לעזיבת הבלאוגרנה לאחר שסירב להאריך חוזה, קיבל הצעה על סך 6 מיליון אירו (סעיף השחרור שלו) ואישר כי ברצונו לעזוב (כנראה לפאריס סן ז’רמן) ולהתפתח במקום אחר.

כאמור, בעיתון הקטלוני העלו מספר שמות שמועמדים לתפוס את מקומו של דרו שיעזוב את הקבוצה והחמיאו לגורן: “קשר טכני, מהיר והתקפי שמצליח בנוער, למרות שזו שנתו הראשונה בקטגוריה”.

אוריין גורן מוסר (IMAGO)אוריין גורן מוסר (IMAGO)

כזכור, רק לפני מספר שבועות גורן בן ה-16 נכלל בקבוצת השנה של הלה מאסיה שנה שנייה ברציפות, אחרי ששיחק ב-2025 בשלוש קבוצות שונות במחלקת הנוער הקטלונית: בקדטים א’, בנוער ב’ ובנוער א’, קבוצתו הנוכחית. מדובר למעשה בקבוצת הנוער הבכירה עד גיל 19, אבל כבר בגיל 16 הקשר הישראלי הוא שחקן הרכב.      

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */