בשורה מעודדת: אבדיה יחזור לשחק מול סקרמנטו

עדכון חדש לגבי מצבו של דני אבדיה. אחרי שהישראלי היה בספק למשחק הקרוב הלילה (בין שבת לראשון) מול הלייקרס, כוכב הבלייזרס יהיה כשיר להתמודדות הבאה של פורטלנד נגד סקרמנטו (בין ראשון לשני).

על פי דו"ח הפציעות, דני סבל ממתיחה בגב התחתון, אבחון מדויק יותר לעומת הדיווחים הקודמים שציינו כאבים כלליים בגב, פציעה שנוצרה במשחק מול ניו יורק לפני פחות משבוע.

בהיעדרו של אבדיה, הרוטציה של פורטלנד כבר עברה התאמות, כאשר שחקנים משלימים נכנסו לדקות משמעותיות יותר. עם זאת, תרומתו של הישראלי בשני צידי המגרש, הן בהגנה והן בהנעת הכדור, נחשבת לחסרה במיוחד, והקבוצה מרגישה זאת היטב.

בשני המשחקים האחרונים בהם אבדיה היה חסר לאור פציעתו, הבלייזרס הובסו במפגש אחד לאחר 119:97 מול גולדן סטייט, ובמפגש אחר הצליחו להשיג ניצחון 101:117 על אטלנטה הוקס. כאמור, מול סקרמנטו דני יחזור לפרקט.