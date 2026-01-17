השבת של הירושלמיות: תמונת מצב בליגת העל

המחזור ה-19 של ליגת העל נפתח הערב (שבת) וסיפק לנו משחקים נהדרים עם דרמות גדולות, כשהתוצאות גרמו לטבלה להשתנות גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון. רגע לפני שהמחזור יושלם עם משחק נוסף מחר ושני משחקים נוספים ביום שני, זה הזמן לעשות סדר.

במשחק שפתח את יום המשחקים, בית”ר ירושלים גברה 1:3 על הפועל פתח תקווה בזכות צמד דרמטי של דור חוגי בתוספת הזמן ועלתה אל המקום הראשון, לפחות עד שהפועל באר שבע תתארח ביום שני אצל הפועל תל אביב בבלומפילד. הקבוצה של ברק יצחקי גם פתחה פער של תשע נקודות ממכבי תל אביב השלישית, שתשחק מחר מול מכבי חיפה בסמי עופר.

בתחתית, הפועל ירושלים השיגה ניצחון אחרי זמן רב עם 0:2 על עירוני טבריה והתקרבה עד כדי שש נקודות ממנה. הקבוצה של זיו אריה, מהמקום הלפני האחרון, רחוקה נקודה בלבד מעירוני קריית שמונה, שמעל הקו האדום, ותארח ביום שני את הפועל חיפה.

דור חוגי. העלה את בית"ר לפסגה (חגי מיכאלי)

במשחק הבכורה של מ.ס אשדוד, הקבוצה לא הצליחה לנצח ונפרדה ב-0:0 עם בני ריינה. הקבוצה מעיר הנמל עשויה לרדת למקום ה-12 אם קריית שמונה תנצח את הפועל חיפה, והיא נמצאת רק ארבע נקודות מהפועל ירושלים שמתחת לקו. נועלת הטבלה מבחינתה אומנם ליקטה נקודה, אך יכולה להיות מאוכזבת מכך שהאדומים מהבירה ברחו ממנה, ותחזיק אצבעות להפועל חיפה מחר מול קריית שמונה.

במשחק הבכורה של רוני לוי, מכבי נתניה נכנעה 2:1 לבני סכנין, שעברה אותה בטבלה והשוותה את מספר הנקודות שלה להפועל פתח תקווה מהמקום השישי שמוביל בתום העונה הסדירה לפלייאוף העליון, בין היתר בזכות הניצחון של בית”ר ירושלים. גם היהלומים עדיין מתדפקים על דלתות הפלייאוף העליון ונמצאים שתי נקודות מאחורי המלאבסים והקבוצה מהמגזר.

רוני לוי ושרון מימר. מתדפקים על דלתות הפלייאוף העליון (עמרי שטיין)

טבלת ליגת העל:

1. בית”ר ירושלים – 45 נקודות (24+ הפרש שערים)

2. הפועל באר שבע – 42 נקודות (+27 הפרש שערים), משחק חסר

3. מכבי תל אביב – 36 נקודות, משחק חסר

4. מכבי חיפה – 29 נקודות (+17 הפרש שערים), משחק חסר

5. הפועל תל אביב – 29 נקודות (+20 הפרש שערים), משחק חסר

6. הפועל פתח תקווה – 26 נקודות (+3 הפרש שערים)

7. בני סכנין – 26 נקודות (-3 הפרש שערים)

8. מכבי נתניה – 24 נקודות

9. עירוני טבריה – 21 נקודות

10. הפועל חיפה – 19 נקודות (-6 הפרש שערים), משחק חסר

11. מ.ס אשדוד – 19 נקודות (-15 הפרש שערים)

12. עירוני קריית שמונה – 16 נקודות (-6 הפרש שערים), משחק חסר

13. הפועל ירושלים – 15 נקודות

14. בני ריינה – 8 נקודות