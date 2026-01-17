ניגריה גברה על מצרים בפנדלים וסיימה במקום ה-3

אליפות אפריקה תגיע מחר (ראשון, 21:00) לרגע השיא עם משחק הגמר בין מרוקו לסנגל. בינתיים, הערב נפגשו ניגריה ומצרים לקרב על המקום השלישי, בסיומו ניצחה ניגריה בדו קרב פנדלים.

המשחק היה חסר מצבים, כששתי הנבחרות לא היו במשחק מספיק טוב והתקשו לייצר איומים על השער. המשחק הסתיים ללא שערים בתום 90 דקות והלך לדו קרב מהנקודה הלבנה.

דלה באשירו החטיא את הכדור הראשון של הניגרים, אך מוחמד סלאח החמיץ גם הוא עבור מצרים. אקור אדאמס כבש את הפנדל השני, בעוד עומאר מרמוש החטיא גם הוא עבור המצרים. מוזס סימון כבש, רמי רביה נתן שער ראשון למצרים מנגד. אלכס איוובי כבש, סבר כבש מנגד ואדמולה לוקמן סיים את המשחק עם הפנדל החמישי ברשת.