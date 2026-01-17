"הצלה מדהימה, רגע ראשון בלתי נשכח עבורו"

דניאל פרץ רשם הופעת בית ראשונה וגם הופעה ראשונה במסגרת הליגה בין הקורות של סאות’המפטון, אך לא הצליח למנוע הפסד 2:1 להאל סיטי במחזור ה-27 של הצ’מפיונשיפ.

למרות זאת, בתקשורת האנגלית התעסקו בעצירה גדולה שהשוער הישראלי רשם במחצית הראשונה. ב’סקיי ספורטס’ נכתב: “דניאל פרץ הציג הצלה מדהימה ומנע שער בנגיחה של ליאם מילר בדקה השישית, רגע ראשון בלתי נשכח עבור השוער המושאל מול אוהדי הבית החדשים שלו”.

בנוסף, בכתבה התייחסו למחאה של אוהדי סאות’המפטון, שמאוכזבים ממצב הקבוצה, שנמצאת במקום ה-16 בטבלה וסופרת כבר משחק ליגה שביעי ברציפות ללא ניצחון.

“קהל הבית, שכבר היה ממורמר, הגיב בקריאות ‘תורידו את החולצות’ ובדרישה מהבעלים, ספורטס ריפבליק, לעזוב, זאת בנוסף לשריקות בוז עם ירידת השחקנים להפסקה ושריקות נוספות עם שריקת הסיום”, נכתב.