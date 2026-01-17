יום שבת, 17.01.2026 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
5530-5927קובנטרי1
4928-4027מידלסברו2
4724-4526איפסוויץ'3
4633-3127מילוול4
4439-4226האל סיטי5
4326-3627פרסטון6
4123-3227סטוק סיטי7
4131-3726ווטפורד8
4029-3827בריסטול סיטי9
4034-3927רקסהאם10
3939-3827ק.פ.ר11
3835-3627דרבי קאונטי12
3740-3827לסטר13
3436-3526בירמינגהאם14
3340-3927סאות'המפטון15
3239-3626שפילד יונייטד16
3233-2726סוונסי17
3232-2626צ'רלטון18
3138-3127ווסט ברומיץ'19
2833-2426בלקבורן20
2835-2225פורטסמות'21
2740-3027נוריץ'22
2335-2526אוקספורד יונייטד23
-752-1826שפילד וונסדיי24

"הצלה מדהימה, רגע ראשון בלתי נשכח עבורו"

בתקשורת האנגלית החמיאו לדניאל פרץ על עצירת הנגיחה של ליאם מילר בדקה השישית בהפסד 2:1 להאל סיטי. וגם: המחאות של אוהדי סאות'מהפטון במשחק

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ רשם הופעת בית ראשונה וגם הופעה ראשונה במסגרת הליגה בין הקורות של סאות’המפטון, אך לא הצליח למנוע הפסד 2:1 להאל סיטי במחזור ה-27 של הצ’מפיונשיפ.

למרות זאת, בתקשורת האנגלית התעסקו בעצירה גדולה שהשוער הישראלי רשם במחצית הראשונה. ב’סקיי ספורטס’ נכתב: “דניאל פרץ הציג הצלה מדהימה ומנע שער בנגיחה של ליאם מילר בדקה השישית, רגע ראשון בלתי נשכח עבור השוער המושאל מול אוהדי הבית החדשים שלו”.

בנוסף, בכתבה התייחסו למחאה של אוהדי סאות’המפטון, שמאוכזבים ממצב הקבוצה, שנמצאת במקום ה-16 בטבלה וסופרת כבר משחק ליגה שביעי ברציפות ללא ניצחון.

“קהל הבית, שכבר היה ממורמר, הגיב בקריאות ‘תורידו את החולצות’ ובדרישה מהבעלים, ספורטס ריפבליק, לעזוב, זאת בנוסף לשריקות בוז עם ירידת השחקנים להפסקה ושריקות נוספות עם שריקת הסיום”, נכתב.

