״אנחנו בעונה שלא נהנים בה, מרוצים מהניצחון״

הפועל ירושלים ניצחה הערב (שבת) 0:2 את עירוני טבריה ולקחה שלוש נקודות חשובות במסע ההיחלצות שלה מהקו האדום. האדומים נמצאים כעת נקודה מהקו, כשקריית שמונה עם משחק חסר.

בסיום, מאמן הקבוצה מהבירה, זיו אריה, דיבר: ״משחק שלא היה בו כדורגל גדול. זה התחיל מפנדל מהיר ועוד גול בקרן. הפסדנו בעבר משחקים כאלה, אז כרגע אנחנו מרוצים מהניצחון. אנחנו לא בעונה שנהנים מכלום, צריך להמשיך ולעמוד במטרות. השחקנים מודעים להוראות שלי, גם להם העונה קשה. נמשיך להיות איתם״.

״אני בוחר את הסגל וההרכב שמתאים לכל משחק, כך היה וכך יהיה. אני לא מזעזע את השחקנים, תמיד מדבר איתם את האמת. אני לא מתעסק בכל נושא סדריק דון, אם הוא נשאר נמשיך להשתמש בו ואם לא אז ניפרד ונאחל בהצלחה״, המשיך המאמן.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

על הרכש החדש אמר: ״רקוניאץ׳ חלוץ טוב, פחדתי עליו קצת ואני מקווה שיתרום לנו. אני לא עוסק בסטטיסטיקות, הוא חלוץ טוב ומקווה שהוא יתרום לנו הרבה. אני מאמן את מי שיש, יש לנו מנהל מקצועי שיעשה מה שהוא חושב״.

מאמן המפסידה, אלירן חודדה, אמר: ״משחק תחתית טיפוסי. הם הבקיעו שני שערים מנייחים וחוץ מזה לא ממש סיכנו אותנו. לא היינו מרוכזים מספיק בנייחים ועל זה נפלנו, כי חוץ מזה הם לא בעטו. שלטנו במחצית השנייה והיינו על קצה הרחבה כל הזמן. בזה נגמר המשחק״.

אלירן חודדה (אורן בן חקון)

על בית הדין ונושא החוזים אמר חודדה: ״זה לא משפיע עלינו, אנחנו מתעסקים בכדורגל ובעבודה שלנו, מי שצריף לטפל בשאר הדברים מטפל. לגבי ינואר, אנחנו עוד מנסים להתחזק. גם בהתקפה וגם בשחקן קישור, נראה לאן זה יוביל״, סיכם.