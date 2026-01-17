מיורקה גברה 2:3 על בילבאו, שלושער למוריצ׳י

המחזור ה-20 בליגה הספרדית נמשך היום (שבת) ואחרי שריאל מדריד ניצחה 0:2 את לבאנטה במשחק המוקדם, מיורקה אירחה את אתלטיק בילבאו. בסיום, המארחת ניצחה 2:3 וטיפה מהתחתית, בזכות שלושער של ודאט מוריצ׳י.

המשחק נפתח בסערה כשמוריצ׳י כבש כבר בדקה החמישית לזכות מיורקה, אך שלוש דקות בלבד חלפו ואונאי גומס איזן את התוצאה. בדקה ה-42 מוריצ׳י בעט פנדל, החמיץ וכבש את הריבאונד בדרך ל-1:2. על סף הירידה להפסקה, ניקו וויליאמס איזן ושוב היתרון של מיורקה החזיק רק שלוש דקות.

בדקה ה-69 הכתומים שוב קיבלו כדור עונשים מ-11 מטרים, מוריצ׳י הפעם בעט ישר לרשת ושוב החזיר את מיורקה ליתרון. דקה לאחר השער גורקה גורוזטה ספג כרטיס צהוב שני והורחק. עד הסיום לא נכבשו עוד שערים ומיורקה יצאה עם ידה על העליונה, בדרך למקום ה-13 בטבלה.